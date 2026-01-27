Widmo katastrofy nad Konfederacją. Działacze wściekli na Mentzena

Chodzi o uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej, która odrzuciła sprawozdanie Konfederacji za rok 2024. Powodem były rzekome nieprawidłowości w rozliczeniach kampanii poprzedzającej wybory do Parlamentu Europejskiego. Ugrupowanie odwołało się od tej decyzji, a ostateczna decyzja należy do Sądu Najwyższego. Jeśli ten utrzyma w mocy uchwałę PKW, Konfederacja straci subwencję na 3 lata.

Konfederacja zostanie zlikwidowana?

– Jeśli przegramy w SN, to stracimy w tej kadencji 12 milionów złotych – przyznaje w rozmowie z "Newsweekiem" Michał Wawer, skarbnik Konfederacji i jednocześnie poseł tego ugrupowania.

Termin rozstrzygnięcia sprawy wciąż nie jest znany. Wiadomo jednak, że partii grozi całkowite odebranie subwencji. W tej sytuacji, jak wynika z ustaleń mediów, Konfederacja szuka nowych rozwiązań. Jednym z rozważanych scenariuszy jest założenie nowej partii. Taki ruch pozwoliłby na uniknięcie konsekwencji popełnionych błędów. Nowa formacja miałaby wystartować w wyborach już w 2027 roku, dzięki czemu mogłaby w przyszłości korzystać ze wsparcia finansowego.

Mentzen w ogniu krytyki. "Nie załapał, że minął czas błaznowania"

Z ustaleń "Newsweeka" wynika, ze problemy finansowe nie są jedynymi, które trawią obecnie Konfederacje. Według tygodnika. z coraz większym zniecierpliwieniem i złością spotyka się Sławomir Mentena, którego działania nie zawsze spotykają się z akceptacją działaczy. Wściekłość koncentruje się na Mentzenie przede wszystkim za to, że to właśnie jego człowiek, Roman Łazarski, odpowiadał za finanse partii.

– Sławek mówił, żeby się nikt nie wtrącał w finanse. No i jego człowiek położył partię. Tak się zajmowali, że nawet ze 14 mln będziemy w plecy – podkreśla w rozmowie z gazetą jeden z działaczy Konfederacji. – Partia mu zdycha, a Mentzen zjeżdża sobie w Dubaju najdłuższą tyrolką na świecie. Przecież to budzi politowanie. Nie załapał, że minął czas błaznowania – wskazuje inny rozmówca, nawiązując do opublikowanego niedawno przez Mentzena nagrania z urlopu w Dubaju.

