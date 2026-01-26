Najnowszy ranking zaufania do polityków. Kto zyskuje, a kto traci?

Z sondażu IBRiS dla Onetu wynika, że prezydent Karol Nawrocki jest politykiem, który cieszy się największym zaufaniem Polaków. W styczniu zaufanie do głowy państwa zadeklarowało 47,7 proc. respondentów. Jego przewaga jednak topnieje. W grudniu było to bowiem 49,3 proc. wskazań, a w listopadzie – rekordowe 51,8 proc.

Kolejne trzy miejsca w rankingu zaufania do polityków zajmują przedstawiciele koalicji rządzącej. Na drugim miejscu znalazł się wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski z wynikiem 44 proc. (wzrost o 3 pkt proc.). Na najniższym stopniu podium uplasował się premier Donald Tusk, któremu ufa 41,7 proc. badanych (wzrost o 4,4 pkt proc.). Natomiast marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty uzyskał 40,7 proc. wskazań (wzrost o 3,3 pkt proc.).

Bosak notuje największy wzrost zaufania

Na kolejnych miejscach w zestawieniu znaleźli się: wicemarszałek Sejmu z Konfederacji Krzysztof Bosak – 37,8 proc. (wzrost aż o 5 pkt proc. w porównaniu z grudniowym badaniem); wicepremier, minister obrony narodowej i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz – 34,9 proc.; były premier, a obecnie wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki – 34,7 proc.; wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski – 29,7 proc.; wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski – 29,4 proc.

Dopiero na 10. miejscu w rankingu uplasował się prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który cieszy się zaufaniem 27,6 proc. uczestników badania (spadek o 3,3 pkt proc. w porównaniu z grudniem). Lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun uzyskał z kolei 25,3 proc. (wzrost o 1,7 pkt proc.). Wicemarszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni ufa 25,1 proc. ankietowanych, a Sławomirowi Mentzenowi – 24,2 proc. Co ciekawe, współprzewodniczący Konfederacji zanotował najbardziej dotkliwy spadek zaufania w całym rankingu (aż o 6,6 pkt proc. względem poprzedniego badania). Na ostatnim miejscu rankingu z wynikiem 23,4 proc. znalazł się Adrian Zandberg z partii Razem (spadek o 3,9 pkt proc.).

Sondaż został zrealizowany w dniach 20-21 stycznia 2026 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie 1,1 tys. Polaków.

