KO wygrywa, ale traci władzę. Najnowszy sondaż

Aktualne preferencje polityczne Polaków sprawdzono w najnowszym sondażu przeprowadzonym dla portalu Onet.

Nowy sondaż: KO z przewagą nad PiS, ale traci władzę

Wyniki badania wskazują, że największym poparciem Polaków wciąż cieszy się Koalicja Obywatelska. Chęć oddania na nią głosu zadeklarowało 31,2 proc. respondentów. To o,3 pkt. proc. mniej w porównaniu z poprzednim, listopadowym pomiarem tej pracowni. Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość, które cieszy się poparciem na poziomie 27,3 proc. Partia Jarosława Kaczyńskiego odnotowała taki sam spadek jak KO. Ostatnie miejsce podium należy do Konfederacji, którą popiera 12,8 proc. ankietowanych. To jednak spadek o 1,3 pkt proc. w porównaniu z poprzednim sondażem.

Dalej znalazła się Lewica – z wynikiem 6,8 proc. (spadek o 0,2 pkt proc.). Ugrupowanie Włodzimierza Czarzastego wyprzedziło tym samym Konfederację Korony Polskiej. Partia Grzegorza Brauna uzyskała w badaniu 6,6 proc. (spadek o 0,7 pkt. proc.).

Dramatyczny wynik Polski 2050

Swojej reprezentacji w Sejmie nie miałoby Polskie Stronnictwo Ludowe. Choć ugrupowanie to zyskało 1 punkt procentowy, to z wynikiem 4,9 proc. pozostaje pod progiem wyborczym. Za ludowcami uplasowała się Partia Razem z wynikiem 2,8 proc. (spadek o 0,8 pkt. proc.). Dramatyczny wynik odnotowała pogrążona w chaosie i wewnętrznych konfliktach Polska 2050, na którą chce obecnie zagłosować 1,4 proc. Polaków (wzrost o 0,7 pkt. proc.).

6,2 proc. osób biorących udział w badaniu nie wie, na kogo oddałoby swój głos. "Powyższe wyniki nie pozwoliłyby obecnej koalicji rządzącej utrzymać większości parlamentarnej. Do Sejmu nie weszłyby bowiem Polska 2050 i PSL (które w wyborach w 2023 r. uzyskały razem 65 mandatów), a Lewica nieznacznie zmniejszyłaby swój stan posiadania" – podsumowuje Onet.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS dla portalu Onetu został przeprowadzony w dniach 20-21 stycznia 2026 r. na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób. Badanie realizowano metodą telefoniczną, wykorzystując standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CATI).

