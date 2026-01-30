"Gdyby rok temu ktoś powiedział". Nawrocki zwrócił się do sportowców

W siedzibie PKOl w Warszawie odbyło się ślubowanie sportowców, którzy udadzą się na zimowe Igrzyska Olimpijskie, odbywające się w Mediolanie.

W ślubowaniu wziął udział prezydent Karol Nawrocki.

– Gdyby rok temu ktoś powiedział, że zostanę prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, to też by nikt nie uwierzył albo niewielu by uwierzyło. A św. Augustyn z Hippony powiedział „dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą”, w każdej sekundzie waszego występu prezydent Polski i cały naród polski będzie z wami i jestem przekonany, że przywieziecie medale – powiedział.

Karol Nawrocki dodał, że chciałby podziękować wszystkim sportowcom za zbiorową radość i nadzieję, która nadchodzi dzięki wam. – Ta radość jest tak ważna dla całego naszego narodu. Mamy też przekonanie, że jesteście wyjątkowi – dodał..

Zauważył, że „sprawa oczywiście nie jest łatwa”. – Ja jestem, drodzy państwo, realistą. Wiemy, że osiągnąć medal na igrzyskach olimpijskich to jest wielki zaszczyt, ogromny wysiłek. Jestem przekonany, że przywieziecie medale, tego wam życzę z całego serca. Jestem z was dumny jako prezydent Polski – mówił.

Podczas piątkowej ceremonii w PKOl nominacje olimpijskie odebrało 26 z 60 sportowców, którzy zostali powołani do olimpijskiej reprezentacji.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie odbędą się 6-22 lutego.

