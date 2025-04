Dmitrijew jest w gronie najbliższych współpracowników Putina, niektórzy widzą w nim nawet następcę rosyjskiego przywódcy. Wykształcenie zdobywał w USA, gdzie uzyskał licencjat z ekonomii na Uniwersytecie Stanforda, a także ukończył szkołę biznesową na Harvardzie.

Doradca Putina spotkał się już ze specjalnym wysłannikiem prezydenta Stanów Zjednoczonych, Steve'em Witkoffem, a także udzielił wywiadów.

Dmitrijew: Ludzie Trumpa to zrozumieli

Na antenie Fox News Dmitrijew został zapytany o stan rozmów między Waszyngtonem a Moskwą ws. wojny na Ukrainie. Przedstawiciel Kremla stwierdził, że idą do przodu i dokonano znacznych postępów.

– Przez ostatnie trzy lata nie było żadnego dialogu z Rosją i administracją Bidena. Nie było prób zrozumienia rosyjskiego stanowiska. Nie było żadnych rozwiązań, które mogłyby być skuteczne. A to, co zrobił zespół prezydenta Trumpa, to zrozumienie, jaka może być przestrzeń rozwiązań i osiągnięcie pierwszej deeskalacji konfliktu, jaką kiedykolwiek osiągnięto, czyli powstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną między Rosją a Ukrainą – powiedział Dmitrijew.

– Nie ma wątpliwości, że zespół prezydenta Trumpa nie tylko powstrzymał III wojnę światową przed wybuchem, ale także osiągnął już znaczny postęp w sprawie rozwiązania sprawy Ukrainy – dodał.

Gdy prowadzący rozmowę przypomniał, że Moskwa złamała postanowienia zawieszenia uderzeń na obiekty infrastruktury energetycznej, Kiriłł Dmitrijew odpowiedział, że podobnie zrobiła też Ukraina. Jednocześnie oskarżył media o to, że nie podały informacji w tej sprawie.

Zniesienie sankcji? Głos z Kremla

Dmitrijew odniósł się również do kwestii stricte gospodarczych. Jak zaznaczył, USA i Rosja mogą "wiele osiągnąć", jeśli chodzi o inwestycje w metale ziem rzadkich czy gazu LNG.

Jak stwierdził doradca Putina, "sankcje mogą zostać zniesione, gdy amerykańskie firmy będą chciały wrócić, będą chciały skorzystać z okazji biznesowych w Rosji".

– Ale teraz Rosja nie stawia żadnych warunków wstępnych, nie prosi o konkretne złagodzenie sankcji – zaznaczył.

