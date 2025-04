Mazowsze. Urząd Marszałkowski finansuje promocję integracji imigrantów

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną złożony przez działacza Konfederacji Korony Polskiej, Pawła Wyrzykowskiego, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej podało kwoty wydawane na promocję integracji cudzoziemców w lokalnych mediach.

Z informacji przekazanej Wyrzykowskiemu wynika, że na artykuły sponsorowane Urząd Marszałkowski wydał 25 tysięcy złotych. Cały program "Mazowieckie Mosty Międzykulturowe" opiewa na aż 105 485 555,55zł (105,5 mln zł).

"Na 90 lokalnych portalach na Mazowszu Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zamieścił artykuły sponsorowane przybliżające ideę Centrów Integracji Cudzoziemców. Na Mazowszu takie centra mają znajdować się w Warszawie, Płocku, Ciechanowie, Radomiu, Siedlcach i Ostrołęce. Plany te budzą szeroki sprzeciw społeczny" – przypomina portal nczas.com.

Urząd Marszałkowski finansuje promocję integracji imigrantów na Mazowszu

O projekcie "Mazowieckie Mosty Międzykulturowe – centra integracji cudzoziemców" można przeczytać więcej na stronie internetowej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

"Mazowieckie Mosty Międzykulturowe" to projekt realizowany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w ramach którego na terenie Mazowsza powstaną Centra Integracji Cudzoziemców (CIC). Projekt prowadzony jest w partnerstwie z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim i wybranymi w otwartym naborze organizacjami pozarządowymi. Wartość całego projektu wynosi ok. 105 mln zł, z czego dofinansowanie unijne to prawie 95 mln zł.

Jako cel przedsięwzięcia wskazano "stworzenie sieci Centrów Integracji Cudzoziemców (CIC) na terenie województwa mazowieckiego w oparciu o formułę one stop shop – czyli prowadzenie kompleksowego wsparcia dla cudzoziemców w jednym miejscu, które ułatwi wzajemną integrację cudzoziemców i społeczności lokalnych. Funkcjonowanie CIC-ów ma również przeciwdziałać dyskryminacji i przestępstwom z nienawiści".

