"Klękam tylko przed Bogiem". Ostatnie słowa księdza zamordowanego w Mjanmie

W piątek 14 lutego br., w regionie Sagaing, który jest jednym z miejsc najbardziej dotkniętych wojną domową w Mjanmie, zamordowano księdza. Kapłan miał 44 lata i posługiwał w parafii Matki Bożej z Lourdes w wiosce Kangyi Taw w archidiecezji Mandalay.

Kapłan brutalnie zamordowany

Duchowny został zaatakowany wieczorem, ok. godz. 21.00 przez dziesięciu uzbrojonych mężczyzn, najprawdopodobniej rebeliantów. Zmuszono go do uklęknięcia, a następnie zamordowano, po czym zwłoki poćwiartowano. "Niech krew i poświęcenie niezliczonej liczby niewinnych ludzi, takich jak ks. Donald Martin Ye Naing Win, posłuży jako ofiara kończąca przemoc, która rani cały naród. Wyciągając wnioski z tych druzgocących doświadczeń, wznieśmy ducha braterstwa i z całego serca zaapelujmy o położenie kresu przemocy" – napisała Konferencja Episkopatu Mjanmy, potępiając morderstwo kapłana.

Świadkami opisanego zdarzenia były m.in. dwie kobiety, które opisały postawę ks. Donalda Martina Ye Naing Wina. "Bez lęku stawił czoła" – wskazała jedna. Gdy kazano mu uklęknąć, kapłan miał odpwiedzieć: "Klękam tylko przed Bogiem", po czym zapytał uzbrojonego mężczyznę: "Co mogę dla ciebie zrobić? Czy jest coś, o czym moglibyśmy porozmawiać?".

"Jak baranek prowadzony na rzeź"

Po tym pytaniu został zaatakowany od tyłu. Napastnik zaczął "wielokrotnie i brutalnie uderzać w ciało i gardło" ks. Donalda. "Donald nie wypowiedział ani słowa, ani jęknął. „Znosił bezsensowną przemoc, nie reagując na nią, jak niewinny człowiek. Jak baranek prowadzony na rzeź” – mówi jedna ze świadków w rozmowie z agencją Fides. Zeznania obu kobiet zostały spisane i przesłane do władz Birmy.

Siły bezpieczeństwa poinformowały już o aresztowaniu 10 podejrzanych, którzy według nich należą do "lokalnej grupy obronnej". "Ponieważ wiadomo, że są to siły zbrojne, Rząd Jedności Narodowej i Ministerstwo Obrony podejmą kroki prawne, stosując prawo przewidziane dla wojska" – wyjaśniły władze Birmy.

