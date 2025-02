Spekulacje wokół stanu zdrowia papieża. "Panuje klimat prekonklawe"

W rozmowie z ACI Prensa włoski hierarcha przyznał, że "mamy prawo martwić się" tym, że 88-letni papież ma obustronne zapalenie płuc i od 14 lutego przebywa w szpitalu. Ocenił, że "sytuacja jest z pewnością delikatna", ale nawet w trosce o stan zdrowia Franciszka nie powinno się przekraczać pewnych granic.

Tymczasem spekulacje wokół stanu zdrowia papieża tworzą jego zdaniem "niezdrową atmosferę". Zapewnił, że Franciszek "zdrowieje" i za jakiś czas "wróci do Watykanu".

Franciszek walczy z chorobą. Ma obustronne zapalenie płuc

Prezes Papieskiej Akademii Życia modli się o to, by "papież mógł wkrótce wznowić swoją pracę, która jest bardziej niż cenna w takim czasie, jak obecny". – Powiedziałbym wręcz, że niezbędna, biorąc po uwagę, jak skomplikowana jest sytuacja na świecie i jak brakuje pozytywnej wizji – wskazał abp Paglia.

– I jeśli są dziś znaki nadziei na pokój, to tym bardziej ważne jest, by papież je wsparł i ponownie wezwał wszystkich do sprawiedliwości, równości i dialogu – zauważył hierarcha, odnosząc się do wojny na Ukrainie i sytuacji w Ziemi Świętej. Dodał, że obecny stan tych konfliktów jest "wyjątkowo niepewny" i zapewnienie trwałego pokoju wymaga wspólnego wysiłku wielu innych stron.

Najnowsze informacje lekarzy o stanie zdrowia papieża

Tydzień od czasu hospitalizacji Ojca Świętego w Klinice Gemelli odpowiedzialni za jego leczenie prof. Sergio Alfieri i dr Luigi Carbone udzielili szczegółowych informacji dotyczących stanu zdrowia papieża i trwającego leczenia. Podkreślili, że jego stan jest lepszy, niż w chwili hospitalizacji, ale leczenie jest procesem, który wymaga czasu i złożonych działań.

Ojciec Święty czyta, żartuje, jest w dobrym nastroju. Franciszek ma obustronne zapalenie płuc, nie jest wolny od zagrożeń, ale nie mamy do czynienia z zagrożeniem życia. Będzie w szpitalu, przynajmniej przez cały następny tydzień – powiedział prof. Alfieri.

