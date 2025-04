Centrum Sztuki Współczesnej prowadzi rekrutację. Szuka "osoby kuratorskiej"

Powołane w 1985 r. Centrum Sztuki Współczesnej zajmuje się tworzeniem, wystawianiem i dokumentowaniem współczesnej sztuki polskiej oraz zagranicznej. Siedzibą instytucji jest budynek Zamku Ujazdowskiego w Warszawie.

"To miejsce, w którym poprzez sztukę staramy się przemyśleć świat. Prezentujemy wystawy, spektakle, działa tu kino i program rezydencji artystycznych. Wydajemy publikacje, przybliżamy idee artystów w trakcie warsztatów i oprowadzań, zapraszamy do dyskusji. Różne dziedziny sztuki współistnieją tu i przenikają się, tworząc nowe zjawiska. To przestrzeń eksperymentu twórczego, w której zachęcamy do poszukiwań" – czytamy na stronie u-jazdowski.pl.

"Osoba kuratorska"

Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski ogłosiło rekrutację na stanowisko "osoba kuratorska w Dziale Rezydencji Artystycznych". Do zadań nowego pracownika ma należeć między innymi "udział w przeglądzie portfoliów osób artystycznych aplikujących na rezydencje". Co najważniejsze, nie jest to żart z okazji Prima Aprilis. Komunikat o rekrutacji pojawił się 28 marca.

W absurdalnym ogłoszeniu, w którym znalazła się między innymi informacja o "możliwości zabrania swojego pupila do pracy", nie sprecyzowano, czy praca przeznaczona jest jedynie dla osób określających się jako "niebinarne".

Nowa dyrektor CSW

Hanna Wróblewska, minister kultury i dziedzictwa narodowego powołała Annę Łazar na stanowisko szefowej Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski. Trzyletnia kadencja nowej dyrektor rozpoczęła się 1 kwietnia.

"Kuratorka, autorka tekstów, tłumaczka. Współtwórczyni wystaw »Rewolucyjna Przestrzeń Eksperymentalna. Historia« w Narodowym Muzeum Sztuki Ukrainy w Kijowie (2024/2025), »Patrzcie na tę chwilę jak drga« w Galerii Arsenał w Białymstoku (2024), »Zabójstwo do przyjęcia« w Berlinie (2022), »W jakim pięknym miejscu jesteśmy« w Muzeum Sztuki w Łodzi (2022), »Stół Kobiet, performance delegowany Anny Baumgart« w Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie. Kuratorka programu międzynarodowej współpracy artystycznej »Wolne Słowo« w ramach Gdańsk Miasto Literatury (2022-2024)" – przekazało w komunikacie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

