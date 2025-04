Chiny nałożą kolejne ograniczenia na Kościół katolicki?

Włoski portal "Asia News" z siedzibą w Mediolanie poinformował, że w Chinach wprowadzono nowe ograniczenia dotyczące działalności religijnej obcokrajowców. O co chodzi?

Ograniczenia religijne w Chinach

Obywatele innych państw zostali wezwani do okazywania posłuszeństwa wobec instrukcji Chińskiej Partii Komunistycznej. Według nowych wytycznych, obcokrajowcy oraz Chińczycy nie powinni wspólnie uczestniczyć w nabożeństwach. Ograniczono również liczbę książek, które mogą być przywiezione przez przybyszów do Państwa Środka. Oczywiście, wyłącznie na użytek osobisty. Będzie to 10 pozycji.

Krajowa Administracja ds. Religijnych ogłosiła, że nowe wytyczne wejdą w życie 1 maja br. Władze chcą w ten sposób umożliwić ograniczenie działalności obcokrajowców na płaszczyźnie religii. Jednak, jak przekonuje "Asia News", celem ma być sinizacja religii. Chińskie władze chcą jeszcze ściślej kontrolować to, co dzieje się w kościołach, meczetach czy świątyniach kultów politeistycznych.

Większa kontrola katolików w Chinach

"Religia nie może być używana dla zaszkodzenia interesowi narodowemu, publicznemu interesowi społecznemu czy też prawom i interesom obywateli; nie może też naruszać porządku publicznego ani dobrych obyczajów" – czytamy w chińskich wytycznych. W dokumencie podkreślono również, że obcokrajowcyy muszą szanować "zasadę chińskiej niezależności i samostanowienia w dziedzinie religii, akceptując uprawniony nadzór ze strony rządu chińskiego".

Ciekawym punktem jest również ten mówiący o tym, że obcokrajowcy nie mogą brać udziału w nabożeństwach poza oficjalnie wyznaczonymi do tego miejscami. W przypadku Kościoła katolickiego oznacza to nic innego, jak zakaz kontaktowania się przez obcokrajowców z tzw. Kościołem podziemnym, czyli tą częścią katolików, która odrzuca kontrolę Komunistycznej Partii Chin.

Obcokrajowcy powinni uczestniczyć jedynie w nabożeństwach sprawowanych przez obywatela Chin. Jednak poza przewodniczącym nabożeństwa już żadni inni Chińczycy nie powinni brać w nim udziału.

Czytaj też:

Chiny: W parafiach katolickich i protestanckich trwają szkolenia nt. "sinizacji Kościołów"Czytaj też:

Porażające dane. Ponad 365 mln chrześcijan jest prześladowanych