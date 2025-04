Wybory prezydenckie. "Są dwa zasadnicze tematy drugiej tury"

W sobotę na antenie RMF FM Kamiński był pytany o swoje niedawne słowa wypowiedziane w TVN24 o tym, że "intuicja mu podpowiada, że to właśnie Nawrocki jest obecnie faworytem wyborów prezydenckich".

– Powiedziałem, że w wariancie, w którym druga tura wyborów będzie referendum za rządem czy przeciwko rządowi, oczywiście wtedy Nawrocki jest faworytem i równocześnie mówiłem, co powinniśmy zrobić, żeby druga tura się takim referendum nie stała – tłumaczył.

Dopytywany o konkrety odparł, że "są dwa zasadnicze tematy: rozliczenie złodziejstwa w Polsce i bezpieczeństwo naszego kraju". – W obu tych sprawach Rafał Trzaskowski, w moim przekonaniu, ma przewagę nad Karolem Nawrockim – przekonywał.

Tusk może zaszkodzić Trzaskowskiemu? "Wtedy jesteśmy jako obóz rządowy w dużym kłopocie"

– Jeżeli przyjmiemy logikę, w której Polacy będą musieli oceniać rząd Tuska, głosując na Trzaskowskiego, co nie ma do końca sensu, bo to są dwa różne wybory (...). Ale jeżeli dojdzie do takiego połączenia w drugiej turze wyborów, to mówię uczciwie, że wtedy jesteśmy jako obóz rządowy w dużym kłopocie – przyznał Kamiński.

Zapytany o to, czy wybory prezydenckie przewrócą stolik polityczny i zniszczą duopol PO-PiS w Polsce, ocenił, że "albo jedna, albo druga partia będzie w potwornym kłopocie". – Albo PiS przegra, albo Platforma Obywatelska przegra. I moim zdaniem ani jedna, ani druga partia przegranej nie przetrwają. Więc ta sytuacja się zmieni tak czy inaczej – powiedział wicemarszałek Senatu.

Wybory prezydenckie 18 maja. Minął termin na zgłaszanie kandydatów

W piątek (4 kwietnia) minął czas na zgłaszanie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów przed wyborami prezydenckimi. Według danych PKW zgłosiło się 17 kandydatów. Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Jeśli będzie potrzebna druga tura, na co wskazują sondaże, zostanie przeprowadzona 1 czerwca.

