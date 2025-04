Które kraje ogłosiły żałobę narodową po śmierci papieża? Lista jest długa

88-letni papież Franciszek zmarł w Poniedziałek Wielkanocny o godz. 07:35 w Domu św. Marty. Przyczyną śmierci Ojca Świętego był udar mózgu.

Pogrzeb Franciszka odbędzie się w sobotę o godz. 10:00 na Placu św. Piotra. Liturgii będzie przewodniczył kard. Giovanni Battista Re, dziekan Kolegium Kardynalskiego. W swoim testamencie papież napisał, że chce być pochowany w papieskiej bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie. Poprosił o skromny grób w ziemi i jedynie napis: "Franciscus".

Świat pogrążony w żałobie po śmierci papieża Franciszka

Lista krajów, które ogłosiły żałobę narodową po śmierci papieża Franciszka (w kolejności alfabetycznej):

Argentyna – od 22 do 28 kwietnia,

Brazylia – od 21 do 27 kwietnia,

Chile – od 21 do 23 kwietnia,

Chorwacja – 26 kwietnia,

Dominikana – od 21 do 23 kwietnia,

Ekwador – od 21 do 23 kwietnia,

Gwatemala – od 21 do 23 kwietnia,

Hiszpania – od 22 do 24 kwietnia,

Indie – od 21 do 23 kwietnia,

Kuba – od 21 do 23 kwietnia,

Liban – od 21 do 23 kwietnia,

Malta – 21 kwietnia,

Panama – od 21 do 23 kwietnia,

Peru – od 21 do 23 kwietnia,

Polska – 26 kwietnia ,

, Portugalia – od 24 do 26 kwietnia,

Timor Wschodni – od 22 do 28 kwietnia,

Wenezuela – od 21 do 23 kwietnia,

Węgry – 26 kwietnia,

Włochy – od 22 do 26 kwietnia.

Żałoba narodowa w Polsce

W związku ze śmiercią papieża Franciszka, prezydent Andrzej Duda podjął decyzję, aby dzień pogrzebu Ojca Świętego, tj. 26 kwietnia, uczynić dniem żałoby narodowej w Polsce.

– Prezydent podejmuje decyzję, premier udziela kontrasygnaty. Nie widzieliśmy powodu, żeby w jakikolwiek sposób kwestionować tę decyzję. Żałoba stała się faktem. Spodziewaliśmy się tego rodzaju gestu ze strony pana prezydenta. Dzisiaj bez wątpienia mamy do czynienia z ważnym wydarzeniem dla milionów Polaków. Chcemy w jakiś sposób uszanować te uczucia i stąd decyzja pana premiera, żeby udzielić kontrasygnaty – wyjaśnił Jan Grabiec na antenie TVN24.

Szef KPRM zaznaczył, że Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych precyzuje, na czym polega żałoba narodowa. Najważniejszy nakaz to obniżenie flag przed urzędami państwowymi do połowy.

– Są pewne zalecenia dla koncesjonariuszy, stacji telewizyjnych, telewizji publicznej, żeby uszanować uczucia tych, którzy uczestniczą w żałobie tego dnia. Ale to kwestia interpretacji. To jest bardziej zalecenie niż nakaz prawny – tłumaczył Grabiec. – Jeśli chodzi o inne formy aktywności kulturalnej czy sportowej, nie ma ścisłych zakazów prawnych. To jest kwestia wrażliwości, wyczucia poszczególnych organizatorów – mówił.

