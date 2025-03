"Nyska podjeżdża, wycofuje, wywozi". Markowski o usunięciu siłą sędziów TK

Ustawa budżetowa na 2025 r. nie przewiduje żadnych środków finansowych na wynagrodzenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Portal wPolityce.pl wystąpił do TK z pytaniami dotyczącymi sytuacji finansowej. "W miesiącu lutym Trybunał Konstytucyjny (Skarb Państwa) nie wypłacił sędziom wynagrodzeń. Wynagrodzenia dla pracowników w miesiącu styczniu i lutym zostały wypłacone bez zakłóceń. Zaległość Skarbu Państwa wobec sędziów TK wynosi aktualnie wysokość jednomiesięcznego wynagrodzenia (wynagrodzenia sędziów TK za miesiąc luty). Część sędziów Trybunału Konstytucyjnego zwróciła się już do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego o wypłatę zaległego wynagrodzenia w drodze przedsądowego wezwania do zapłaty" – czytamy w komunikacie.

Sędzia TK prof. Krystyna Pawłowicz alarmowała, że sędziowie Trybunału nie otrzymali wynagrodzeń za luty. To pierwsza taka sytuacja, bowiem pieniądze należne za styczeń wpłynęły na ich konta.

Co władza powinna zrobić z sędziami TK?

Sprawa braku wynagrodzeń dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego była jednym z tematów piątkowego programu TVP Info. – Nie mogę się powstrzymać przed tym, żeby pana nie zapytać o szokujący atak na Polskę, jak mówi pani sędzia Krystyna Pawłowicz, czyli fakt, iż sędziowie Trybunału Bogdana Święczkowskiego nie dostali wypłaty – próbowała ironizować prowadząca Dorota Wysocka-Schnepf.

– Ta instytucja w ogóle nie funkcjonuje. (...) Ja jestem akurat tym obywatelem, który oczekiwał, że nowa władza bardzo szybko usunie, po prostu najnormalniej siłą, trzech figurantów, których tam nie powinno być. To znaczy, ci ludzie nie są sędziami, powinno się ich wycofać – stwierdził prof. Radosław Markowski, socjolog i politolog, którego sympatie polityczne są znane od dawna. – Nyska podjeżdża, wycofuje, wywozi i dziękuję im za to. Prawdopodobnie też domaga się zwrotu pieniędzy niesłusznie pobieranych przez tyle lat – dodał.

– Natomiast co do innych wybranych sędziów, sytuacja jest bardziej problematyczna. I tutaj obawiam się, że sąd będzie musiał o tym rozstrzygać – zaznaczył.

