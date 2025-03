Nowości W drodze – marzec 2025 roku 

Kwestie dyskutowane o mocy Boga, q. 5–10, Tomasz z Akwinu

Kwestie dyskutowane o mocy Boga (q. 5¬–10) ukazują się jako 29. tom „Dzieł wszystkich Tomasza z Akwinu”. Teksty powstały najprawdopodobniej w latach 1265–1266 w czasie pobytu autora w Rzymie. Święty Tomasz miał wtedy około 40 lat, był już dojrzałym badaczem i doświadczonym pedagogiem. Forma dzieła wiąże się z jednym z podstawowych sposobów prowadzenia zajęć uniwersyteckich w średniowieczu, jakim była dysputa, a jej wynikiem – tytułowe „kwestie dyskutowane” (quaestiones disputatae). Ta rozbudowana debata na zaproponowany temat była następnie opracowana i konkludowana przez „mistrza” odpowiedzialnego za całość. Był to poniekąd odpowiednik zajęć seminaryjnych we współczesnym systemie kształcenia. Pod względem treści dzieło można podzielić na dwie części. Sześć pierwszych kwestii wiąże się bardziej bezpośrednio z zagadnieniem mocy Boga, cztery pozostałe należą do teologii trynitarnej. Obecny tom zawiera dwie kwestie z tej pierwszej grupy: O podtrzymywaniu rzeczy w istnieniu przez Boga i O cudach oraz pozostałe, związane z trynitologią: O prostocie Bożej istoty; O tym, co odwiecznie relacyjnie orzeka się o Bogu (czyli o istnieniu Osób w Bogu); O Osobach Boskich oraz O pochodzeniach Osób Boskich.

Twarze i imiona, ks. Krzysztof Grzywocz

Poruszająca książka utkana z głębokich, niespiesznych refleksji ks. Krzysztofa Grzywocza na temat słów papieża Franciszka, w których podkreśla, że człowiek osiąga pełnię, gdy przełamuje bariery, a jego serce napełnia się twarzami i imionami. Ceniony rekolekcjonista dzieli się swoimi osobistymi perłami – słowami karmiącymi do głębi. Zaprasza czytelnika do rozważań nad słowem Bożym, a także nad istotą przeżywania człowieczeństwa i koncepcją kierownictwa duchowego. Publikacja powstała jako poszerzona wersja rekolekcji wygłoszonych do młodzieży przez ks. Grzywocza oraz rozmów (O uczuciach – ich przyjmowaniu rozumieniu i rozwijaniu oraz O dialogu, spotkaniu i towarzyszeniu duchowym), które ukazały się na łamach miesięcznika „W drodze”.

– Potrzebujemy Kościoła czułego i bliskiego, który całym sobą potrafi pokazać, że imię Boga to Nadzieja. Marzę o tym, by wszyscy kapłani głosili prawdę z siłą, a zarazem delikatnością – tak jak robił to ks. Krzysztof. Mam w sobie ogromną wdzięczność za tę książkę, która zaprasza do odkrywania tego, jak ważna jest bezpieczna więź – więź, dzięki której może dokonać się proces uzdrowienia, „architektura serca” stać się przepełniona zaufaniem i miłością, a odsłonięcie swojej twarzy być momentem wzrostu i początkiem odkrywania prawdy o swoim „jestem” – napisała dr Agnieszka Kozak, psycholog, psychoterapeuta, nauczyciel akademicki, człowiek z misją zmieniania świata dzięki zmianie słów.

Urok Boga. Joachim Badeni OP (1912–2010), Paweł Pawlikowski OP

Urok Boga to historia prawdziwego doświadczenia wiary. Opowieść o życiu wyjątkowego człowieka, który zdecydował się pójść drogą, którą Pan wybrał dla niego, i wytrwał na niej, chociaż ani jej początek, ani koniec nie były proste. Jest to historia zwątpień, walki i ostatecznego nawrócenia hrabiego-dominikanina.

Młody, wybitnie uzdolniony arystokrata, wobec którego rodzina miała swoje oczekiwania, pewnego dnia poczuł silną obecność Matki Bożej. To doświadczenie rozpoczęło w jego życiu cykl zmian. Zaczął poszukiwać prawdy o Bogu i świecie. Odnalazł w sobie siłę, by rozpocząć skromne życie, tak odmienne od tego, które prowadził dotychczas. Z czasem stał się podziwianym przewodnikiem duchowym i z pokorą przyjął swój Boży plan.

Dzięki historii Joachima Badeniego OP odnajdujemy inspirację do tego, jak z każdym dniem stawać się lepszym człowiekiem, ufającym Bogu. Jak pojmować życie duchowe. Jak umacniać siebie i tych, którzy od lat podążają drogą Jezusa, ale wciąż napotykają liczne przeciw¬ności hamujące ich duchowy wzrost.

Podręcznik żołnierza Chrystusowego nauk zbawiennych pełny, Erazm z Rotterdamu

Podręcznik żołnierza Chrystusowego zawiera poprawioną wersję przekładu Erazmowego Enchiridionu wraz ze znakomitym wstępem krytycznym autorstwa prof. Juliusza Domańskiego (wybitnego polskiego historyka filozofii starożytnej, średniowiecznej i renesansowej). W tym wydaniu czytelnik znajdzie także niezwykle szczegółowy komentarz do większości wersetów dzieła opracowany przez francuskiego badacza, Raymonda Marcela. Ponadto, w postaci aneksu, esej Leszka Kołakowskiego poświęcony Erazmowi i jego wizji chrześcijaństwa.

Książka powstała w ramach serii Biblioteka Instytutu Tomistycznego. Teksty i Studia, pod kierownictwem: Pawła Krupy OP, Mateusza Przanowskiego OP i Michała Mrozka OP.

iPray. Okres wielkanocny, George Boronat

To nie tylko narzędzie do indywidualnej modlitwy, ale też zaproszenie do odkrycia Boga, który przemawia w prostocie każdego dnia. Każda rozmowa, a nawet próba rozmowy z Bogiem to modlitwa… Seria „iPray” jest propozycją, która może pomóc w (od)budowaniu tej wyjątkowej relacji. Autor, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu w pracy z młodzieżą, zaproponował następującą formułę: najpierw fragment Ewangelii na każdy dzień roku liturgicznego, a następnie krótki komentarz.

Czwarty z siedmiu tomów zawiera komentarze do Ewangelii na Okres wielkanocny. Pozostałe tomy to: Adwent i Boże Narodzenie, Okres zwykły I, Wielki Post, Okres zwykły II, III, IV. Seria powstaje we współpracy z Fundacją Sternik-Poznań.

Święty Józef. Niedopowiedziana historia, Dominique Le Tourneau

Święty Józef – sam o sobie nie mówi nic, poznajemy go dzięki relacjom innych. Choć jego rola jest dyskretna, ma jednak wielkie znaczenie – w końcu to on opiekował się Zbawicielem, jako głowa Świętej Rodziny. Wydawać by się mogło, że o św. Józefie wiemy już wszystko, ale autor tej książki udowadnia, że jest to postać wielowymiarowa i ogromnie ważna w dziejach Kościoła. Opisuje jego życie na podstawie Ewangelii i apokryfów, charakteryzuje jego świętość i prezentuje kult świętego patriarchy – wciąż żywy w wielu krajach świata i w dzisiejszych czasach szczególnie potrzebny. Dzięki tej książce czytelnik ma szansę zafascynować się św. Józefem na nowo. Odkryć jego ważną rolę prowadzenia i opieki nad Świętą Rodziną. Nauczyć się słuchać Boga i wypełniać Jego plan.

