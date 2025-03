Kard. Grech ogłasza etap wdrażania synodalnej "reformy"

Sekretarz generalny Synodu o synodalności kard. Mario Grech wysłał do wszystkich biskupów świata list, w którym zachęca do zdecydowanego wdrażania wszystkich postanowień Synodu o synodalności, który odbył się w ubiegłym roku. Proces wdrażania miałby trwać następne 3 lata. Hierarcha jest zdania, że należy wdrażać nie tylko ustalenia dokumentu końcowego, ale również grup roboczych, które zajmowały się szczegółowymi zagadnieniami.

Etap wdrażania postanowień Synodu o synodalności

Wśród tematów jakimi zajmowały się zespoły robocze są m.in synodalna reforma kształcenia seminarzystów, ekumenizm, czy kontrowersyjne zagadnienia moralne i pastoralne – jak m.in. odniesienie Kościoła do osób pozostających w związkach homoseksualnych.

List kard. Mario Grecha został opublikowany przez Stolicę Apostolską. Z listu wynika, że we wtorek 11 marca przebywający w szpitalu papież Franciszek zaaprobował rozpoczęcie drogi realizacji postanowień synodu o synodalności. Proces ten będzie nazywany "etapem towarzyszenia".

Zgromadzenie eklezjalne w 2028 roku

Zdaniem kard. Grecha, dokument końcowy Synodu jest "elementem magisterium zwyczajnego następcy Piotra" i wymaga akceptacji, a także zastosowania we wszystkich katolickich diecezjach. Proces wdrażania postanowień ma trwać do 2028 roku i zgodnie z decyzją papieża, ma doprowadzić do organizacji Zgromadzenia eklezjalnego w celu wzmocnienia owoców synodu bez konieczności zwoływania następnego zgromadzenia biskupów.

Jak podkreślił sekretarz generalny Synodu, etap wdrażania, to nie tylko wprowadzanie z góry dyrektyw, ale powinien być przede wszystkim "procesem przyjmowania" dokumentu końcowego. W maju bieżącego roku ma ukazać się dokument ustalający szczegóły przebiegu etapu wdrażania synodalnej "reformy". W 2028 roku zbierze się kontynentalne zgromadzenie oceniające przebieg procesu towarzyszenia.

Czytaj też:

Amazoński kardynał: Opór wobec Synodu to odrzucenie dialoguCzytaj też:

Młodzież Europy popłynie do 30 portów, by głosić orędzie pokoju