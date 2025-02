Amazoński kardynał: Opór wobec Synodu to odrzucenie dialogu

Kardynał Ulrich Steiner jest arcybiskupem Manaus w regionie Amazonii. Podczas konferencji zorganizowanej przez University of San Diego, hierarcha ocenił, że odrzucenie Synodu jest jednocześnie "odrzuceniem dialogu". Kardynał-arcybiskup Manaus znany jest z popierania założeń synodalności i działań papieża Franciszka w tym zakresie.

Amazoński kardynał popiera synodalność

"Wyzwaniem dla Kościoła jest słuchanie wołań ludzi i przejrzyste wypełnianie swojej prorockiej roli, polegającej na ciągłym powracaniu do źródła, do Ewangelii, do Królestwa Bożego. Jakikolwiek opór wobec tej drogi nie ma nic wspólnego z prawem do wyrażania odmiennych poglądów, ale z odrzuceniem dialogu" – ocenił kard. Steiner.

Kard. Steiner szczególną uwagę w swojej posłudze poświęca kwestiom zmian klimatycznych, a także orędownictwo za diakonisami płci żeńskiej i duchownymi żonatymi. Szczególnie po Synodzie Amazońskim, który odbył się w 2019 roku. Podczas Synodu o Synodalności, w październiku ubiegłego roku, hierarcha przyznał publicznie, że w swojej archidiecezji już praktykuje diakonat kobiet. "W naszej rzeczywistości kobiety sprawują posługę diakona" – powiedział dziennikarzom.

Kard. Steiner: Nakładam ręce tak, jak robili to apostołowie

"Kiedy wysyłam kogoś, na przykład, aby ochrzcił, nakładam na niego ręce, ale nie nakładam rąk jako święcenia. Nakładam ręce tak, jak robili to apostołowie" – tłumaczył kard. Steiner. Dodał, że jest to "znak otrzymania posługi i że ta osoba będzie sprawować sakrament".

Jak zauważa portal LifeSiteNews.com, słowa amazońskiego hierarchy to "kolejny przykład zaciekłej wojny domowej, która obecnie wybucha w Kościele" w kontekście Synodu o synodalności.

