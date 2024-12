Zainaugurowano Rok Jubileuszowy 2025 w kościołach diecezjalnych

W Kościele katolickim rok 2025 będzie przeżywany pod hasłem "Pielgrzym nadziei". W Wigilię Bożego Narodzenia 24 grudnia papież Franciszek uroczyście zainaugurował Rok Święty 2025. Z kolei w Niedzielę Świętej Rodziny 29 grudnia Jubileusz 2025 został otwarty we wszystkich diecezjach na świecie uroczystą Mszą św.

Obchody Jubileuszu 2025 w diecezjach

We wszystkich dekanatach wyznaczone są kościoły jubileuszowe. W nich będzie można uzyskać odpust przynależny do roku świętego. W przypadku osób chorych lub tych, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli odwiedzić tego miejsca, jest możliwość pielgrzymowania duchowego, by taki odpust uzyskać. Warto przy tym podkreślić, że każda diecezja ma odrębny, zróżnicowany plan obchodów jubileuszowych.

Warunkiem uzyskania odpustu jest przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania, przyjęcie Komunii św., modlitwa zgodnie z intencjami Ojca Świętego, całkowite wewnętrzne oderwanie się od grzechu (nawet lekkiego), a także spełnienie czynu, z którym związany jest odpust zupełny. W Roku Świętym 2025 tym czynem jest pielgrzymowanie i pobożne nawiedzenie miejsc świętych lub wypełnianie uczynków miłosierdzia względem duszy i ciała.

Szczególną łaską Roku Jubileuszowego 2025 jest możliwość dwukrotnego otrzymania daru odpustu zupełnego tego samego dnia. Warunkiem jest jednak to, że przy drugim wierny musi w pełni uczestniczyć we Mszy Świętej, a odpust powinien być ofiarowany za dusze czyśćcowe.

Biskupi zachęcają do modlitwy i zaangażowania w Jubileusz 2025

"Niech kościoły jubileuszowe w naszej archidiecezji będą oazami duchowości, gdzie każdy może odświeżyć drogę wiary i napić się ze źródeł nadziei, przede wszystkim przystępując do sakramentu pojednania, niezastąpionego punktu wyjścia dla prawdziwej drogi nawrócenia. Wszyscy kapłani w diecezji, a szczególnie posługujący w kościołach jubileuszowych niech ofiarnie służą wiernym w sakramencie pokuty i pojednania" – czytamy w dekrecie metropolity warszawskiego abp. Adriana Galbasa SAC.

– Lata jubileuszowe to czas nawrócenia i odnowy, wyzwolenia człowieka z więzów grzechu i jego konsekwencji. To daje nadzieję. Ona przewodzi nam w Roku Jubileuszowym 2025, któremu papież Franciszek nadał hasło “Pielgrzymi nadziei” – przypomina Adriana Kwiatowska, sekretarz generalny Synodu Archidiecezji Wrocławskiej.

"Tuż przed zwieńczeniem obchodów stulecia Kościoła częstochowskiego, w dniach 26–29 września przyszłego roku, chcemy jako wspólnota archidiecezjalna pielgrzymować do Rzymu. Na hasło naszej pielgrzymki wybrałem słowa: „Wdzięczność i zobowiązanie”. Wdzięczność – bo ma to być nasze wspólne dziękczynienie Bogu za wiek istnienia naszego Kościoła lokalnego, za jego piękne choć niełatwe dzieje, za jego oddanych Pasterzy i za lud wierny, który go tworzy, za historię zbawienia, która w nim się realizuje. Zobowiązanie – bo ma to być także dla nas duchowe umocnienie i odnowienie naszej więzi wiary i miłości z Ojcem Świętym, następcą Świętego Piotra, z którym jedność łączy nas we wspólnocie Kościoła Świętego" – pisał metropolita częstochowski abp Wacław Depo w liście pasterskim.

