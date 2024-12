Jubileusz 2025. Abp Wojda: Korzystajmy z czasu łaski od Pana

W Wigilię Bożego Narodzenia papież Franciszek zainaugurował Rok Jubileuszowy 2025, otwierając pierwsze Drzwi Święte. Już w niedzielę, 29 grudnia Rok Święty zostanie oficjalnie rozpoczęty w kościołach diecezjalnych. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podkreślił, że jest to "rok łaski od Pana".

Abp Wojda: Jubileusz 2025 to rok łaski od Pana

– Korzystajmy z tego czasu łaski od Pana; Jubileuszu z wieloma odpustami, z wielką mocą duchową, która nas będzie nieść – zachęcał abp Tadeusz Wojda SAC, przewodniczący Konferencji Epikopatu Polski w rozmowie z mediami watykańskimi.

Metropolita gdański zaprosił również do odwiedzenia podczas Roku Jubileuszowego 2025 grobu papieża Polaka, św. Jana Pawła II w Rzymie. – To wielki przewodnik duchowy, który przez 27 lat pontyfikatu prowadził nas przez różne burze, trudności do radości życia z Jezusem Chrystusem […] On tak jak kiedyś, tak i dzisiaj nas nieustannie wspiera, prowadzi i on nam wyprasza potrzebne łaskie – mówił abp Wojda w rozmowie z Radiem Watykańskim.

L’Osservatore Romano: Kościół św. Stanisława otwarty dla polskich pielgrzymów

Do pielgrzymowania do Rzymu w czasie Roku Świętego 2025 zachęca również pismo L’Osservatore Romano. Wskazano, że dla Polaków odwiedzających Wieczne Miasto punktem odniesienia może być kościół św. Stanisława, w którym odprawiane są Msze św. w języku polskim. Wierni mogą też przystąpić do spowiedzi w swoim ojczystym języku.

Kościół św. Stanisława jest kościołem polskim od XVI wieku. Pełni tę funkcję od 1578 roku, kiedy właśnie podczas jednego jubileuszu powstał pomysł, by powołać w Rzymie duszpasterstwo dla pielgrzymów z Polski. Starał się o to szczególnie kard. Stanisław Hozjusz. Ostatecznie papież ustanowił dla Polaków własny kościół i hospicjum.

Warto również wiedzieć, że w kościele św. Stanisława, po wcześniejszej rezerwacji, można uzyskać bilety na audiencję u papieża. W niedziele i święta Msze św. sprawowane są tu o godz. 7:15, 8:30, 10, 11, 12 i 18. W międzyczasie mogą być też sprawowane inne Msze dla poszczególnych grup. Z kolei w dni powszednie Msze św. odprawiane są o godz. 7:15 i 18:30. "Gdyby jakaś grupa nie miała własnego kapłana, a chciała mieć Mszę, to też jesteśmy w stanie znaleźć dla niej polskiego księdza, jeśli zostaniemy o tym wcześniej poinformowani" – dodaje administrator Kościoła i Hospicjum św. Stanisława w Rzymie, ks. Tomasz Jarosz.

Czytaj też:

Jan Pospieszalski: Zanika szacunek i troska o kult Boży w miejscach świętychCzytaj też:

Ksiądz zastrzelony na ulicy. Zginął w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia