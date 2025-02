Młodzież Europy popłynie do 30 portów, by głosić orędzie pokoju

Już w marcu na Morze Śródziemne wypłynie żaglowiec Le Bel Espoir (Piękna Nadzieja), a w nim 200 dziewcząt i chłopców z różnych krajów, reprezentujący różne kultury i wyznania. Ich celem jest dotrzeć do 30 portów na Morzu Śródziemnych, by głosić orędzie pokoju i sprawiedliwści. Rejs odbędzie się w ramach inicjatywy MED25, ogłoszonej przez Stolicę Apostolską.

Młodzi Europejczycy głoszą orędzie pokoju i sprawiedliwości

29-metrowy trójmasztowiec La Bel Espoir wypłynie z portu w Barcelonie. W ciągu kilku miesięcy, do października 2025 roku, zawinie do 30 portów Morza Śródziemnego. Młodzi będą podzieleni na 8 grup po 25 osób, które będą stanowić załogę każdego kolejnego rejsu.

W każdym porcie będą zorganizowane konferencje i seminaria, w których weźmie udział młodzież MED25. Podczas spotkań będą omawiane ważne kwestie dla współczesnego świata, szczególnie związane z problemami społeczności basenu Morza Śródziemnego.

Podróż po Morzu Śródziemnym

Malta. To tutaj młodzi będą dyskutować na temat roli i pozycji kobiet w społeczeństwach. Z kolei na Cyprze omówią temat dialogu między różnymi wyznaniami. Kolejnym przystankiem będzie Turcja, gdzie głównym tematem będzie ochrona środowiska i rozwój gospodarczy.

Jak zauważa portal Vatican News, młodzi wyruszający w rejs, chcą próbować leczyć rany tego regionu, który naznaczony jest szczególnie konfliktami etnicznymi, politycznymi i religijnymi. To region, który zmagaja się z ubóstwem, przez co każdego roku setki tysięcy ludzi są zmuszeni do ucieczki w poszukiwaniu lepszego życia.

"Morze Śródziemne nie powinno być polem bitwy"

Inicjatorami akcji w Watykanie byli arcybiskup Marsylii kard. Jean-Marc Aveline, któremu papież Franciszek powierzył zadanie promowania i budowania pokoju w regionie Morza Śródziemnego, arcybiskup Barcelony kard. Juan José Omella Omella, abp Giuseppe Satriano, abp Bari-Bitonto i wikariusz biskupi archidiecezji Marsylii ks. Alexis Leproux, odpowiedzialny za relacje z regionem Morza Śródziemnego.

"Nie godzimy się na to, by Morze Śródziemne stało się polem bitwy lub cmentarzem. Nie zgadzamy się, aby argumenty polityczne i koncepcje globalizacji wzięły górę nad spotkaniem między ludźmi, którzy zawsze są wyjątkowi i niepowtarzalni. Nasze obawy nie mogą przeważyć nad naszymi nadziejami" – zwrócili uwagę hierarchowie. Projekt to cztery ważne działania. "Wsłuchiwanie się w rany i zasoby pięciu wybrzeży, wzbudzanie i dzielenie się projektami z innymi partnerami, z którymi można współpracować, życie synodalnością i braterstwem, budowanie kultury dialogu i pokoju" – wymienił kard. Jean-Marc Aveline.

Według organizatorów, inicjatywa MED 25 – Le Bel Espoir to nie jednorazowe wydarzenie. "To proces, który rozpoczął się w Bari w 2020 roku, gdzie doświadczyliśmy otwartej i nieograniczonej konfrontacji. Nie możemy być obojętni na cierpienie naszych braci i sióstr. I to jest najgłębsze pragnienie papieża, który chciał, aby Kościół wyruszył w tę podróż" – podsumował ks. Giuseppe Satriano.

Czytaj też:

Watykan zorganizuje spotkanie międzyreligijne katolików i muzułmanów?Czytaj też:

Historyczna zmiana w Watykanie. Nominacja dla zakonnicy