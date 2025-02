Franciszek: Sztuczna inteligencja ma służyć duchowemu wzrostowi człowieka

Papież pisze, że w obliczu licznych pytań, nadziei i obaw związanych z rozwojem sztucznej inteligencji, kluczowe pozostaje zagadnienie, czy jej rozwój przyczyni się do duchowego wzrostu człowieka oraz większej świadomości jego godności.

Ochrona przed niewłaściwym wykorzystaniem technologii

Zwracając się do gospodarza wydarzenia, prezydenta Francji Emmanuela Macrona, Ojciec Święty docenia organizację spotkania poświęconego sztucznej inteligencji. Wyraża również uznanie dla "wysiłków, podjętych z odwagą i determinacją", mających na celu ochronę człowieka przed niewłaściwym wykorzystaniem tej technologii, oraz nadzieję, że obecność licznych ekspertów i wpływowych uczestników zaowocuje refleksją prowadzącą do konkretnych rozwiązań.

Odnosząc się do swojego ubiegłorocznego przemówienia wygłoszonego podczas szczytu G7 w Apulii, Franciszek podkreśla konieczność "gwarancji i ochrony pewnej przestrzeni znaczącej kontroli, dokonywanej przez istoty ludzkie, nad procesem wyboru programów sztucznej inteligencji". W przeciwnym razie, ostrzega, technologia ta może "ujawnić swoje najbardziej «groźne» oblicze, stając się zagrożeniem dla godności ludzkiej".

Analizując potencjalne zagrożenia, Papież zwraca uwagę na formę sztucznej inteligencji, która "ogranicza wizję świata do rzeczywistości wyrażalnej w liczbach i zamkniętej w gotowych kategoriach, wypierając wkład innych form prawdy i narzucając jednolite modele antropologiczne, społeczno-ekonomiczne i kulturowe".

Nawiązując do swojej ostatniej encykliki Dilexit nos, poświęconej Sercu Jezusa, oraz do myśli Pascala, Papież przypomina, że "o ile algorytmy mogą być wykorzystywane do oszukiwania człowieka, to »serce« rozumiane jako siedziba najgłębszych i najprawdziwszych uczuć, nigdy go nie oszuka". Apeluje do uczestników paryskiego szczytu, by "nie zapominali, że tylko z »serca« człowieka wypływa sens jego istnienia".

Technologia w służbie dobru wspólnemu

"Miłość więcej znaczy, niż inteligencja" – przypomina Papież, cytując Jacquesa Maritaina i prosząc uczestników konferencji w Paryżu, by te słowa "przyjęli jako aksjomat".

Franciszek chwali również podjęte inicjatywy jako przykład "zdrowej polityki", której celem jest ukierunkowanie nowoczesnych technologii na służbę dobru wspólnemu. "Chodzi o otwarcie nowych dróg dla różnych możliwości, które nie oznaczają powstrzymywania kreatywności człowieka i jego marzeń o postępie, a raczej ukierunkowują tę energię w nowy sposób" – mówi Papież, powołując się na encyklikę Laudato si.

Wyraża również przekonanie, że te technologie przyczynią się do rozwoju badań naukowych wspierających zrównoważony rozwój ekologiczny.

Franciszek: Ostatecznym wyzwaniem pozostanie człowiek

Odnosząc się do ubiegłorocznego orędzia na Światowy Dzień Pokoju, poświęconego sztucznej inteligencji i pokojowi, Franciszek podkreśla, że w debacie na temat tej technologii należy uwzględnić głos wszystkich, "w tym ubogich, wykluczonych i innych, którzy często pozostają nieusłyszani w globalnych procesach decyzyjnych".

W związku z tym wyraża nadzieję, "aby Szczyt w Paryżu przyczynił się do powstania publicznej platformy interesu publicznego w dziedzinie sztucznej inteligencji, a także, aby każde państwo mogło znaleźć w sztucznej inteligencji narzędzie zarówno rozwoju i walki z ubóstwem, jak i ochrony kultur oraz języków". Podkreśla, że tylko w ten sposób możliwy będzie rozwój sztucznej inteligencji, który odzwierciedla "prawdziwą różnorodność i bogactwo, które charakteryzuje całą ludzkość".

Na zakończenie Franciszek nawiązuje do opublikowanej niedawno noty Antiqua et Nova i wyraża nadzieję, że przyszłe spotkania dotyczące sztucznej inteligencji będą analizować jej wpływ na relacje międzyludzkie, edukację i przepływ informacji.

Wobec wielu pytań, jakie rodzi rozwój tej technologii, Franciszek przypomina, że fundamentalnym zagadnieniem pozostaje kwestia, czy rozwój technologiczny może przyczynić się do większej dojrzałości duchowej człowieka i otwartości na innych oraz czy pomoże w umocnieniu świadomości godności ludzkiej. "Naszym ostatecznym wyzwaniem jest i zawsze pozostanie człowiek – nigdy o tym nie zapominajmy".

