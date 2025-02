Papież Franciszek: Obyśmy w słabości umieli dostrzec Boże Dziecię

To już kolejna katecheza papieża Franciszka w Roku Jubileuszowym 2025 na temat Chrystusa, naszej nadziei. W środę 12 lutego Ojciec Święty rozważał moment Narodzin Chystusa w Betlejem. Papież nadal ma zapalenie oskrzeli. Przygotowaną środową katechezę przeczytał o. Pierluigi Giroli z sekretariatu stanu.

"Prośmy Pana, abyśmy umieli w słabości dostrzec niezwykłą moc Dziecięcia Bożego, które przychodzi ze swoim planem pełnym nadziei dla całej ludzkości, aby odnowić świat i przemienić nasze życie" – zachęcał papież Franciszek. Przypomniał przy tym, że od tego momentu Jezus staje się towarzyszem człowieka w podróży życia. Już w łonie Matki Maryi przemierza wiele kilometrów. Najpierw do Elżbiety i Zachariasza, a później na spis ludności. "Długo oczekiwany Mesjasz, Syn Boga Najwyższego, pozwala się zapisać, to znaczy policzyć i zarejestrować, jak zwykły obywatel. Poddaje się dekretowi cesarza, Cezara Augusta, który uważa się za pana całej ziemi" – wskazał papież.

"Chleb, który zstąpił z nieba"

Cytując Benedykta XVI, Franciszek zauważył, że w narodzinach Chrystusa "powszechność spotyka się z konkretną rzeczywistością", co świadczy o pokorze Boga. Papież przypomniał, że Betlejem oznacza "dom chleba". Jezus powie o sobie, że jest chlebem zstępującym z nieba, aby zaspokoić głód świata. "Miejscem spotkania z Mesjaszem jest żłób. Tak się bowiem złożyło, że po tak długim oczekiwaniu, ‘dla Zbawcy świata, dla którego wszystko zostało stworzone, nie ma tu miejsca" – zacytował znów za Benedyktem XVI papież Franciszek.

"Bracia i siostry prośmy i my o łaskę, abyśmy – jak pasterze – potrafili zdumiewać się i wielbić Boga, a także umieli pielęgnować to, co On nam powierzył: nasze talenty, charyzmaty, powołanie i osoby, które stawia obok nas" – zachęcił na koniec Ojciec Święty. Papież Franciszek zwrócił się też do Polaków: "Pozdrawiam wszystkich Polaków. Niech wiara betlejemskich pasterzy inspiruje was do dostrzegania Jezusa w osobach żyjących w opuszczeniu i w trudnych warunkach. Pamiętajcie szczególnie o chorych, samotnych i ofiarach powodzi. Pomagajcie im i nieście nadzieję, pochodzącą od Pana. Z serca Wam błogosławię".

Czytaj też:

Papież krytykuje Trumpa. Biskupi z USA dziękująCzytaj też:

Franciszek: Sztuczna inteligencja ma służyć duchowemu wzrostowi człowieka