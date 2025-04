Watykan podał przyczynę śmierci papieża Franciszka

Udar mózgu, śpiączka i nieodwracalna niewydolność krążeniowa były przyczynami śmierci papieża Franciszka – podał oficjalnie prof. Andrea Arcangeli, dyrektor zarządu Zdrowia i Higieny Państwa Miasta Watykańskiego.

W komunikacie podkreślono, że Ojciec Święty cierpiał z powodu przebytego ostrego zaburzenia oddychania w wyniku obustronnego wielodrobnoustrojowego zapalenia płuc, mnogiego rozstrzenia oskrzeli, nadciśnienia tętniczego oraz cukrzycy typu II.

“Stwierdzenie zgonu zostało dokonane na podstawie zapisu elektrokardiotanatograficznego" – poinformował prof. Andrea Arcangeli. Dyrektor zarządu Zdrowia i Higieny Państwa Miasta Watykańskiego zaznaczył, że według jego "wiedzy i sumienia", powyższe powody są przyczynami zgonu papieża.

Co dzieje się w Watykanie po śmierci papieża?

Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej ujawniło także treść testamentu papieskiego. Ojciec Święty Franciszek napisał w nim, że pragnie być pochowany w rzymskiej papieskiej bazylice Matki Bożej Większej. Papież poprosił o skromny grób w ziemi i napis: "Franciscus". Testament nosi datę 29 czerwca 2022 r.

W Watykanie trwa Sede vacante, czyli okres, w którym Stolica Apostolska nie posiada zwierzchnika. W poniedziałek o godz. 20:00 rozpoczął się obrzęd stwierdzenia zgonu papieża Franciszka oraz złożenia jego ciała do trumny. Ceremonii przewodniczy kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego kardynał Kevin Joseph Farrell. Oficjalne stwierdzenie śmierci papieża to tradycyjny i symboliczny obrządek. Drugą istotną czynnością jest zniszczenie pierścienia papieskiego, zwanego pierścieniem rybaka. Trzecią – opieczętowanie apartamentów papieskich, do których odtąd nikt nie może wchodzić. Ich otwarcie nastąpi ponownie wtedy, gdy kardynałowie podczas konklawe wybiorą nowego papieża.

Pogrzeb papieża Franciszka odbędzie się między piątkiem a niedzielą. Ostateczna decyzja w tej sprawie ma zapaść podczas pierwszej kongregacji, czyli zgromadzenia kardynałów, które odbędzie się we wtorek rano. Zgodnie z normami konstytucji apostolskiej "Universi Dominici Gregis" Jana Pawła II z 1996 r., pogrzeb papieża ma odbyć się między czwartym a szóstym dniem od jego śmierci. Prawdopodobną datą pogrzebu Franciszka jest sobota 26 kwietnia – wskazują światowe media.

