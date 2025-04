Wiemy, kiedy ciało papieża zostanie złożone do trumny. Watykan ujawnił szczegóły

Papież Franciszek zmarł w poniedziałek o godz. 07:35. Jorge Mario Bergoglio miał 88 lat. Funkcję głowy Kościoła katolickiego sprawował od marca 2013 r.

– Drodzy bracia i siostry, z głębokim smutkiem muszę ogłosić śmierć naszego Ojca Świętego Franciszka. Dziś rano biskup Rzymu powrócił do domu Ojca – przekazał w poniedziałek około godz. 10:00 w oświadczeniu dla mediów kardynał Kevin Joseph Farrell, pełniący funkcję kamerlinga Świętego Kościoła Rzymskiego.

Co dzieje się w Watykanie po śmierci papieża?

Watykan poinformował, że w poniedziałek o godz. 20:00 rozpocznie się obrzęd stwierdzenia zgonu papieża Franciszka oraz złożenia jego ciała do trumny. Ceremonii będzie przewodniczyć kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego kardynał Kevin Joseph Farrell. W kaplicy Domu św. Marty obecni będą również dziekan Kolegium Kardynalskiego kardynał Giovanni Battista Re, bliscy papieża oraz dyrektor i wicedyrektor watykańskiej służby zdrowia.

Oficjalne stwierdzenie śmierci papieża to tradycyjny i symboliczny obrządek. Zgodnie ze zwyczajem kamerling podchodzi do ciała papieża i trzykrotnie wzywa go po imieniu, a także delikatnie uderza w czoło srebrnym młoteczkiem. Po trzecim zawołaniu, kardynał stwierdza, że papież zmarł.

Drugą istotną czynnością jest zniszczenie pierścienia papieskiego, zwanego pierścieniem rybaka. Trzecią – opieczętowanie apartamentów papieskich, do których odtąd nikt nie może wchodzić. Ich otwarcie nastąpi ponownie wtedy, gdy kardynałowie podczas konklawe wybiorą nowego papieża.

Prawdopodobnie w środę rano ciało papieża Franciszka zostanie przeniesione do bazyliki św. Piotra, gdzie wierni będą mogli oddać mu hołd – przekazało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej. W komunikacie podkreślono, że formuła zostanie ustalona i ogłoszona we wtorek, po pierwszej kongregacji, czyli zgromadzeniu kardynałów.

Przyczyna śmierci papieża Franciszka

Włoski dziennik "Corriere della Sera" przekazał, że przyczyną śmierci papieża Franciszka był prawdopodobnie udar. Informacja ta nie została jeszcze potwierdzona przez Watykan. W ciągu kilku godzin Stolica Apostolska ma wydać oficjalne oświadczenie dotyczące dokładnej przyczyny śmierci Ojca Świętego.

Franciszek zmarł w czasie rekonwalescencji po ciężkim zapaleniu płuc. Papież został przyjęty do kliniki Gemelli w Rzymie 14 lutego, w związku z problemami z oddychaniem. Lekarze zdiagnozowali u niego obustronne zapalenie płuc oraz początkową niewydolność nerek. Konieczne było podawanie tlenu i transfuzje krwi. Ojciec Święty spędził w szpitalu 37 dni. Opuścił rzymską placówkę medyczną 23 marca.

