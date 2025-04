Kiedy pogrzeb papieża Franciszka? Watykan wydał nowy komunikat

Papież Franciszek zmarł w poniedziałek o godz. 07:35. Jorge Mario Bergoglio miał 88 lat. Funkcję głowy Kościoła katolickiego sprawował od marca 2013 r.

– Drodzy bracia i siostry, z głębokim smutkiem muszę ogłosić śmierć naszego Ojca Świętego Franciszka. Dziś rano biskup Rzymu powrócił do domu Ojca – przekazał w poniedziałek około godz. 10:00 w oświadczeniu dla mediów kardynał Kevin Joseph Farrell, pełniący funkcję kamerlinga Świętego Kościoła Rzymskiego.

Kiedy pogrzeb papieża Franciszka?

Pogrzeb papieża Franciszka odbędzie się między piątkiem a niedzielą, o czym poinformowało w poniedziałek wieczorem biuro prasowe Watykanu. Ostateczna decyzja w sprawie daty pogrzebu Ojca Świętego ma zapaść podczas pierwszej kongregacji, czyli zgromadzenia kardynałów, które odbędzie się we wtorek rano.

Zgodnie z normami konstytucji apostolskiej "Universi Dominici Gregis" Jana Pawła II z 1996 r., pogrzeb papieża ma odbyć się między czwartym a szóstym dniem od jego śmierci. Prawdopodobną datą pogrzebu Franciszka jest sobota 26 kwietnia – wskazują światowe media.

Co dzieje się w Watykanie po śmierci papieża?

W poniedziałek o godz. 20:00 rozpoczął się obrzęd stwierdzenia zgonu papieża Franciszka oraz złożenia jego ciała do trumny. Ceremonii przewodniczy kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego kardynał Kevin Joseph Farrell. Oficjalne stwierdzenie śmierci papieża to tradycyjny i symboliczny obrządek. Zgodnie ze zwyczajem kamerling podchodzi do ciała papieża i trzykrotnie wzywa go po imieniu, a także delikatnie uderza w czoło srebrnym młoteczkiem. Po trzecim zawołaniu, kardynał stwierdza, że papież zmarł.

Drugą istotną czynnością jest zniszczenie pierścienia papieskiego, zwanego pierścieniem rybaka. Trzecią – opieczętowanie apartamentów papieskich, do których odtąd nikt nie może wchodzić. Ich otwarcie nastąpi ponownie wtedy, gdy kardynałowie podczas konklawe wybiorą nowego papieża.

