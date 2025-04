Pierwszy projekt deregulacyjny w Sejmie. Minister przedstawił szczegóły

W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk spotkał się z przedstawicielami zespołu ds. deregulacji, na którego czele stoi prezes InPostu Rafał Brzoska. Tematem było podsumowanie dotychczasowych działań dot. uproszczenia przepisów.

Do rządu wpłynęło już 111 propozycji deregulacyjnych. Brzoska przekazał, że do końca kwietnia możliwe będzie zaprezentowanie 300 propozycji dot. deregulacji. W maju pierwsze propozycje będą mogły trafić do Sejmu. Wśród dotychczasowo przygotowanych propozycji są m.in.: rozszerzenie mediacji w sprawach administracyjnych; pakiety rozwiązań poprawiające płynność firm, w tym kasowy PIT dla szerszego grona firm oraz krótsze terminy zwrotu VAT; uproszczenie raportowania do urzędów skarbowych; usprawnienie procedur w przetargach publicznych; czytelne rachunki za prąd dla obywateli i firm, szybsza możliwość uruchamiania już istniejących inwestycji OZE i zwiększenie limitów instalacji fotowoltaicznych do użytku własnego.

Pierwszy pakiet deregulacyjny. 47 rozwiązań

W środę rozpoczęło się trzydniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie będą pracować m.in. nad pierwszym pakietem deregulacyjnym, który przygotowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii. W czwartek odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego. W pierwszej połowie marca ten projekt został przyjęty przez rząd.

– Prace trwały od wielu miesięcy. To jest 47 rozwiązań wypracowanych wspólnie z partnerami społecznymi. Wspólnie zdiagnozowaliśmy najważniejsze przeszkody, które blokują swobodę prowadzenia działalności gospodarczej – powiedział minister rozwoju Krzysztof Paszyk w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News. Jak przekazał, resort zaproponował m.in. "rozprawienie się z kontrolami, które były dotychczas zmorą przedsiębiorców". – Dla tych najmniejszych podmiotów gospodarczych skracamy czas trwania kontroli z 12 do 6 dni. Uzależniamy też kontrolę od stopnia ryzyka ewentualnych nieprawidłowości, które mogą mieć miejsce w podmiocie gospodarczym. Jeśli jakaś firma nie została złapana na jakichkolwiek zaniedbaniach, naruszeniach przepisów, to po co ją nękać co rok, czy co dwa lata planowaną kontrolą – tłumaczył.

Czytaj też:

Brzoska ma pomysł dot. emerytur. "W jednej aplikacji"Czytaj też:

"Maczety w ruch". Tusk zapowiada "rok przełomu"