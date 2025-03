Polacy odczuwają pogorszenie swojej sytuacji materialnej. Domański komentuje

Minister finansów Andrzej Domański był w poniedziałek gościem Bogdana Rymanowskiego na antenie Radia ZET. Jedno z pytań dotyczyło opublikowanego dziś sondażu, z którego wynika, że Polakom żyje się gorzej i dotyka ich pauperyzacja.

Sytuacja materialna. Kiepskie nastroje Polaków

W sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" postawiono ankietującym pytanie, czy w ciągu ostatniego roku zmianie uległa ich sytuacja materialna. 57,5 proc. pytanych wskazało, że ma poczucie, że żyje się gorzej, a gospodarstwa domowe zbiedniały. Takich zmian nie odczuwa 29,8 proc. ankietowanych – którzy odpowiedzieli, że żyje im się tak samo, jak przed rokiem. Poprawę sytuacji materialnej dostrzega u siebie 9,3 proc. uczestników ankiety. Pozostali ankietowani byli niezdecydowani.

Domański: Zachęta, żeby pracować ciężej

Polityk starał się przekonywać, że gospodarka bardzo wyraźnie przyśpiesza, a wskaźniki (PKB, inflacji, giełdowe) są pomyślne. – To jak wytłumaczyć ten rozjazd – dobre wskaźniki, fatalna nastroje – zapytał dziennikarz.

– Zazwyczaj w badaniach dotyczących sytuacji te nastroje są bardziej minorowe, niż wskazuje rzeczywistość, ale z całą pewnością należy te badania również traktować jako taki bodziec do dalszej pracy. Myślę, że takie badania stanowią zawsze zachętę do tego, żeby pracować ciężej i komunikować swoje osiągnięcia w sposób bardziej czytelny, bardziej wyrazisty – odpowiedział minister.

Domański powiedział, że w poniedziałek zostaną opublikowane szczegółowe dane za dwa pierwsze miesiące wykonania budżetu na 2025 rok. – Ale już teraz mogę powiedzieć, że dochody budżetowe z VAT-u rosną z dwucyfrową dynamiką, 17 proc., to są dochody 63 mld zł. Rosną również wyraźnie dochody z CIT-u, co stanowiło problem w 2024. Tutaj mamy dynamikę 14 proc. i oceniając cały budżet, trzeba też pamiętać, że dokonaliśmy w zeszłym roku prawdziwej reformy, jeśli chodzi o finanse samorządów, w związku z czym część dochodów, które normalnie trafiałyby do budżetu, w tym roku trafia do budżetów samorządów – powiedział Domański.

Czytaj też:

Podatek katastralny w Polsce? Minister finansów odpowiadaCzytaj też:

Zielone szaleństwo