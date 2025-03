Kto zastąpi Hołownię podczas urlopu? "Pan marszałek wskazał mnie"

Marszałek Sejmu, kandydat Trzeciej Drogi na prezydenta Szymon Hołownia poinformował w piątek (14 marca), że zdecydował się na bezpłatny urlop. Jak tłumaczył, kampania wchodzi w nowy etap, który nie pozwala uczciwie łączyć obowiązków zawodowych z intensywną trasą po Polsce.

Kto zastąpi Hołownię w Sejmie? "Wskazał mnie"

Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu z PSL-Trzeciej Drogi, pytany w poniedziałek w TVN24, kto przejmie stery w Sejmie pod nieobecność Hołowni odparł, że "sprawa w tym przypadku jest dosyć oczywista, ponieważ wynika z osobistej decyzji pana marszałka, który w ramach uprawnień i regulaminu desygnuje zawsze jakiegoś wicemarszałka jako pierwszego zastępcę".

– Tutaj pan marszałek Szymon Hołownia wskazał mnie – poinformował. – Pan marszałek Hołownia wziął urlop na dwa kolejne posiedzenia Sejmu, a potem podejmie decyzję, co dalej – dodał Zgorzelski.

Zgorzelski najważniejszym wicemarszałkiem

W listopadzie 2023 r. "Rzeczpospolita" ujawniła, że Szymon Hołownia tak rozdzielił kompetencje między zastępcami, by dowartościować swojego najbliższego koalicjanta. Zakres obowiązków, jaki przypadł Piotrowi Zgorzelskiemu, to m.in. zagraniczne podróże posłów, przyjmowanie delegacji zagranicznych i podejmowanie decyzji, związanych z nieobecnością na posiedzeniach Sejmu i komisji.

Zgorzelski został pierwszym spośród zastępców Hołowni w związku z postanowieniem w sprawie upoważnienia wicemarszałków Sejmu do wykonywania niektórych zadań marszałka, do którego dotarła "Rz". "Takie postanowienia marszałkowie wydają na początku każdej kadencji i pokazują one, kto tak naprawdę rządzi Sejmem" – podał dziennik.

Według nieoficjalnych informacji debiutujący w roli marszałka Hołownia chciał oprzeć się na kimś bardziej doświadczonym. "Naturalnym wyborem był wicemarszałek z tej samej listy wyborczej, jednak skutkiem są też znaczne wpływy Trzeciej Drogi w kierownictwie Sejmu" – napisała gazeta.

Rotacyjny marszałek Sejmu. Umowa koalicyjna do zmiany?

Szymon Hołownia został marszałkiem Sejmu w listopadzie 2023 r. Zgodnie z umową koalicyjną, w połowie kadencji ma go zastąpić Włodzimierz Czarzasty z Lewicy, w myśl koncepcji o rotacyjnym pełnieniu funkcji marszałka Sejmu.

"Super Express" napisał we wrześniu ubiegłego roku, że Hołownia może jednak pozostać na stanowisko marszałka przez pełną 4-letnią kadencję. Gazeta przywołała wypowiedź samego Hołowni, który nie wykluczył zmian w zawartej między Koalicją Obywatelską, Trzecią Drogą i Lewicą umowie koalicyjnej.

– Umowa koalicyjna to nie jest Pismo Święte i można, jeśli partnerzy uznają, że potrzebne są inne rozwiązania, o tych rozwiązaniach rozmawiać – stwierdził marszałek w rozmowie z dziennikarzami.