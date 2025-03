Hołownia bierze urlop od Sejmu. "Wagary to nie moja droga"

Lider Polski 2050 opublikował wpis w portalu X. Tłumaczy w nim, dlaczego zdecydował się na urlop od sejmowych obowiązków. "Ponad 100 spotkań, przynajmniej 60 miejscowości, 12 województw do Wielkanocy. Kampania wchodzi w nowy etap, który nie pozwala uczciwie łączyć obowiązków zawodowych z intensywną trasą po Polsce. Wagary to nie moja droga, zdecydowałem się więc na urlop w Sejmie. Oczywiście bezpłatny" – przekazał Szymon Hołownia.

W połowie stycznia prezes Instytutu Pamięci Narodowej i kandydat na prezydenta Karol Nawrocki poinformował, że do 18 maja będzie na urlopie.

Hołownia będzie musiał ustąpić. Szef PSL nie pozostawia złudzeń

Słabe sondaże prezydenckie lidera Polski 2050 budzą coraz więcej pytań o polityczną przyszłość Szymona Hołowni. W połowie kadencji, zgodnie z umową koalicyjną, powinien przekazać fotel marszałka Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu. Pojawiają się jednak spekulacje, że Hołownia, wiedząc, iż nie ma szans na prezydenturę, nie będzie chciał zrealizować umowy.

Temat ten poruszono w rozmowie z szefem PSL, ministrem obrony w Polskim Radiu. – W tej chwili, jak pokazuje średnia sondażowa, Szymon Hołownia ma ok. 6 proc., a Sławomir Mentzen zbliża się do 20 proc. To nie rozczarowuje pana? – zapytał dziennikarz Władysława Kosiniaka-Kamysza. – Na pewno chciałbym, żeby Szymon Hołownia miał więcej, bo uważam, że już po tych 5 latach bycia w polityce jest bardzo dobrze przygotowany do funkcji prezydenta. Zawsze nowość, ja tego doświadczyłem, że 5 lat temu on był nowością. Ja wtedy straciłem, że on głosował, bo zagospodarował dużą część elektoratu, która mogła na mnie głosować. Teraz to się dzieje trochę pomiędzy Konfederacją, Sławomirem Mentzenem, on jest nowością. Ludzie zawsze w wyborach prezydenckich szukają. Tak było z Pawłem Kukizem, Andrzejem Lepperem – powiedział polityk.

– Szymon Hołownia będzie marszałkiem jesienią, czy zostanie nim Włodzimierz Czarzasty? – dopytał prowadzący. – Mamy tutaj umowę koalicyjną – odparł krótko minister obrony.

– I umowy koalicyjne trzeba realizować – podsumował krótko.

Czytaj też:

Najnowszy sondaż prezydencki. Trzech kandydatów z dwucyfrowym poparciem