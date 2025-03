Kryzys w Lasach Państwowych. "Sytuacja bez precedensu w 100-letniej historii"

Związki zawodowe – jak dowiedział się "Nasz Dziennik" – wstrzymują decyzję dotyczącą ewentualnej akcji protestacyjnej w Lasach Państwowych do 24 kwietnia.

"Kilka dni temu pojawiła się informacja, że ten rok przedsiębiorstwo zamknie stratą w wysokości aż 700 mln zł. Wiadomość ta wywołała wzburzenie społeczne. Byłaby to sytuacja bezprecedensowa w 100-letniej historii LP, które rokrocznie przynosiły gigantyczne zyski" – podkreśla gazeta.

Zapaść w Lasach Państwowych. Wkrótce decyzja o proteście

– Dyrektor Witold Koss zapowiada, że zrobi wszystko, aby wynik nie był ujemny, ale to tylko słowa. Decydujące będzie Kolegium Lasów Państwowych, które odbędzie się 24 kwietnia – wtedy zobaczymy, jak wygląda rzeczywisty plan finansowy i na jakich założeniach się on opiera. I wtedy będzie można powiedzieć coś więcej. My jesteśmy gotowi – zapewnia Zbigniew Kuszlewicz, przewodniczący Rady Sekretariatu Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska NSZZ "Solidarność", cytowany w artykule.

"Sytuacja w Lasach Państwowych nie jest dobra. Skutki zapaści są coraz bardziej widoczne. Upadek zakładów przetwórstwa drzewnego niesie za sobą wiele złych konsekwencji dla polskiej gospodarki. Podporządkowanie się ideologiom politycznym może doprowadzić do likwidacji tej instytucji" – czytamy w tekście.

Ubiegłoroczny zysk wyniósł prawie 800 mln. "Teraz spróbują wyjść na zero"

Gazeta przypomina, że w ostatnich latach Lasy Państwowe osiągały bardzo duże zyski. W 2021 r. zysk netto wyniósł 701,32 mln zł, w 2022 r. aż 986 mln zł, z kolei w 2023 r. – 639,9 mln zł, a w 2024 r. – 785,4 mln zł. "Teraz dyrektor generalny LP deklaruje, że spróbują wyjść na zero" – podkreśla "ND".

Dziennik informuje, że trwa gorączkowe poszukiwanie pieniędzy w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Według relacji Kuszlewicza podczas niedawnego spotkania władz LP ze związkami zawodowymi przekazano informację o planowanym deficycie w wysokości 700 mln zł.

– Po fali krytyki, która spadła na dyrekcję, próbuje się zamazać niekorzystny wizerunek – stwierdził związkowiec. Dodał, że trwają intensywne prace nad odpowiednim skonstruowaniem budżetu.

