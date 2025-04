Lasy zamknięte na majówkę? Rząd nie wyklucza

Pożar strawił 450 hektarów terenu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Front pożaru miał długość 1,9 km. Do walki z żywiołem przystąpiło 346 funkcjonariuszy różnych służb, pięć śmigłowców oraz pięć zespołów dronowych. W środę rano minister klimatu Paulina Hennig-Kloska poinformowała, że żywioł udało się opanować.

Premier Donald Tusk, który w poniedziałek udał się na tereny objęte pożarem, zaapelował, by w związku z suszą zachować ostrożność w lasach. Powiedział, że tego typu "dramat" może zdarzyć się w każdym miejscu w Polsce. – Dlatego bardzo bym prosił, żeby już na 100 proc. serio traktować wszystkie rekomendacje, polecenia służb, straży pożarnej, tam, gdzie pojawia się taka potrzeba – nie nadużywamy tego – ale tam, gdzie jest potrzeba zakazu wstępu do lasu ze względu na zagrożenie pożarowe, to proszę bardzo tego przestrzegać. Jedna chwila nieuwagi i dramat gotowy – wskazał szef rządu.

Oczekiwanie na deszcz

Wiceszef MSWIA Wiesław Leśniakiewicz odniósł się do potencjalnego zagrożenia pożarowego goszcząc w środę w radiu RMF24. Jego zdaniem, jeśli sytuacja związana z brakiem opadów deszczu na terenie większych połaci naszego kraju, Lasy Państwowe podejmą określone działania związane z ograniczeniem dostępu do terenów leśnych.

Pytany, czy może to dotyczyć okresu majówki, Leśniakiewicz odparł, że "nie chciałby wyrokować". – Jeśli faktycznie nie będziemy mieć do tego okresu jakichś intensywniejszych opadów deszczu, to może być taka sytuacja – dodał. Wiceszef MSWiA zaznaczył jednak, że liczy na przebudzenie przyrody i wzrost nowej trawy, co zminimalizowałoby zagrożenie pożarowe w lasach. Mimo to, zaapelował o zachowanie ostrożności podczas wycieczek na łono natury. – Należy unikać używania otwartego ognia, zrezygnować z palenia papierosów, a także nie palić ognisk i nie podpalać traw – podkreśla polityk.

