MSWiA reaguje na skandal w policji. "W związku z wydarzeniem..."

Telewizja Republika podała w środę (7 stycznia), że Sąd Rejonowy w Piasecznie aresztował na trzy miesiące jednego z przełożonych oddziałów prewencji stołecznej policji. Postawiono mu zarzut zgwałcenia młodej policjantki i zmuszenia jej do poddania się tzw. innej czynności seksualnej. Do zdarzenia doszło w nocy 3 stycznia br. na terenie jednostki policji w Piasecznie, gdzie przebywali m.in. funkcjonariusze odbywający szkolenia.

Komenda Stołeczna Policji przekazała, że funkcjonariusz, wobec którego sformułowane zostały zarzuty, został zawieszony w pełnieniu obowiązków służbowych, a w jego sprawie toczy się postępowanie dyscyplinarne. Mundurowy został zatrzymany i – na wniosek prokuratora – tymczasowo aresztowany.

"Jedną z pierwszych decyzji Komendanta było także polecenie zapewnienia wszelkiego możliwego wsparcia, w tym opieki psychologicznej Policjantce, która ma status osoby pokrzywdzonej. Jednocześnie Komendant Stołeczny Policji zlecił wdrożenie czynności wyjaśniających pod kątem prawidłowości nadzoru służbowego sprawowanego w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie. Wyniki tych czynności mogą mieć wpływ na ewentualne dalsze konsekwencje służbowe wobec osób za niego odpowiedzialnych" – czytamy w komunikacie KSP.

MSWiA: Zawsze działamy zdecydowanie

Po kilku godzinach od publikacji Republiki, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odniosło się do sprawy gwałtu, do którego doszło w jednostce policji.

twitter

"W związku z wydarzeniem, do którego doszło 3 stycznia w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie informujemy, że podejrzany decyzją sądu został aresztowany 5 stycznia. Tego samego dnia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zlecił przeprowadzenie czynności wyjaśniających Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego. Niezwłocznie zadziałały również wszystkie procedury wewnętrzne w Policji. Równolegle czynności wyjaśniające przeprowadza Komenda Główna Policji. Swoją kontrolę przeprowadziła też Komenda Stołeczna Policji. W tego typu sprawach zawsze działamy zdecydowanie" – oznajmiła rzecznik MSWiA Karolina Gałecka.

Czytaj też:

Gwałt w jednostce policji. Prezes PiS: Ze strony rządzących – zmowa milczeniaCzytaj też:

Kierwiński zapowiada pozew wobec poseł PiS. "Nie odpuszczę"