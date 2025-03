Minister proponuje nowy podatek. "Od manny z nieba"

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wskazała na możliwość wprowadzenia jednorazowego podatku od nadzwyczajnych zysków, który objąłby banki. Środki mogłyby zostać przeznaczone na obronność.

– Uważam, że chyba najlepszym rozwiązaniem jest to, które zastosowano w wielu krajach europejskich. (...) Podatek jednorazowy, czasem przedłużany na kolejny rok, od "manny z nieba", czyli ekstraordynaryjnych, nadmiarowych dochodów – mówiła minister funduszy i polityki regionalnej na antenie radia RMF FM. – Taki podatek solidarnościowy od "manny z nieba" można by było na przykład przeznaczyć na obronność. (...) Skoro banki korzystają na ludziach, to niech ludzie skorzystają też na bankach – zaznaczyła.

Tyle zarobiły banki tylko w styczniu

Zysk netto sektora bankowego w styczniu 2025 r. wyniósł 3,998 mld zł, czyli wzrósł o 7,7 proc. w skali roku – podał Narodowy Bank Polski. Przychody odsetkowe w styczniu 2025 wyniosły 15,87 mld zł (wzrost o 9,3 proc. rok do roku), zaś koszty odsetkowe – 6,1 mld zł (wzrost o 7,3 proc. r/r). Przychody z tytułu opłat i prowizji w tym okresie spadły o 0,4 proc. r/r do 2,19 mld zł, zaś koszty z tytułu opłat i prowizji wzrosły o 6 proc. r/r do 0,52 mld zł. Koszty administracyjne w styczniu br. wzrosły o 8,8 proc. r/r do 5,82 mld zł. Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat) wyniosły 333 mln zł, co oznacza spadek o 31,6 proc. w skali roku.

W lutym Narodowy Bank Polski poinformował, że zysk netto sektora bankowego za cały rok 2024 przekroczył 42 mld zł i zwiększył się o 51,9 proc., licząc rok do roku. Na koniec grudnia 2024 r. w sektorze bankowym funkcjonowało 517 banków (28 banków komercyjnych z wyłączeniem Banku Gospodarstwa Krajowego i 489 banków spółdzielczych). W całym 2023 r. zysk sektora bankowego wyniósł 25,9 mld zł.

