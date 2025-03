Zadłużenie Skarbu Państwa rośnie. Ministerstwo Finansów podało nowe dane

Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 3,2 proc. miesiąc do miesiąca i wyniosło około 1 709,6 mld złotych na koniec lutego 2025 r. – podało Ministerstwo Finansów, prezentując w czwartek (20 marca) szacunkowe dane. "Według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lutego 2025 r. wyniosło ok. 1 709,6 mld zł, co oznaczało wzrost o 52,3 mld zł (+3,2 proc.) m/m. Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło: dług krajowy: ok. 1.327,3 mld zł, dług zagraniczny: ok. 382,4 mld zł (tj. 22,4 proc. całego długu SP)" – czytamy w komunikacie.

Resort finansów podał także, że zadłużenie Skarbu Państwa na koniec stycznia wyniosło 1 657 285,6 zł, co oznaczało wzrost +1,7 proc.

Nowy komunikat Ministerstwa Finansów

"Wzrost zadłużenia w styczniu 2025 r. był głównie wypadkową: potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+8,6 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa w wysokości 3,2 mld zł, konsolidacji zarządzania płynnością (+9,2 mld zł), zarządzania środkami europejskimi (-4,5 mld zł) oraz salda pożyczek udzielonych (+0,8 mld zł); zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+32,8 mld zł); zmiany pozostałego zadłużenia SP (-10,3 mld zł), w tym spadku depozytów jednostek sektora finansów publicznych (-0,1 mld zł) oraz spadku depozytów jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych (-10,6 mld zł) w ramach konsolidacji zarządzania płynnością; różnic kursowych (-4,8 mld zł) – umocnienie PLN wobec EUR o 1,4 proc. i wobec USD o 1,1 proc. oraz osłabienie wobec JPY o 0,2 proc." – wskazało ministerstwo.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w styczniu 2025 r. wzrosło o 32,3 mld zł, co było wynikiem salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +39,4 mld zł), oszczędnościowych SPW (+3,4 mld zł) oraz spadku pozostałego zadłużenia SP (-10,6 mld zł).

W styczniu 2025 r. zadłużenie w walutach obcych spadło o 4,3 mld zł, co było głównie wynikiem: ujemnego salda emisji długu, różnic kursowych (-4,8 mld zł), a także wzrostu pozostałego zadłużenia (+0,3 mld zł).

