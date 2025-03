W środę rano funkcjonariusze policji weszli do domu Ryszarda Majdzika, przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie oraz działacza opozycji antykomunistycznej w okresie PRL. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Wieliczce policjanci szukali broni palnej.

– W mediach społecznościowych pojawiły się opublikowane przez Majdzika zdjęcia z bronią. Prokuratura wszczęła postępowanie dotyczące nielegalnego posiadania broni i amunicji. Ujawniono jeden pistolet oraz wiele sztuk amunicji do ostrej broni. Ponadto policjanci znaleźli dwa karabiny, ale nie wiadomo jeszcze, czy są one na ostrą amunicję. Ryszard Majdzik nie posiada zezwolenia na posiadanie broni – przekazała prok. Oliwia Bożek-Michalec z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

"Solidarni z Ryszardem Majdzikiem"

Publikujemy oświadczenie grupy samorządowców uczestniczących w akcji "Samorządowcy solidarni z Ryszardem Majdzikiem", którą zainicjował Paweł Czyż, radny Rady Powiatu w Gołdapi oraz wiceprezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

Ryszard Majdzik w 1976 roku ukończył Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Skawinie. W latach 70. działacz opozycji demokratycznej: od 1978 do 1980 współpracownik KSS KOR i SKS. Na początku 1980 przystąpił do Konfederacji Polski Niepodległej. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981, został internowany w Ośrodkach Odosobnienia w Nowym Wiśniczu, Załężu k. Rzeszowa i Kielcach. W latach 80. organizator szeregu protestów i głodówek (m.in. w Elbudzie); wydawca, drukarz i kolporter prasy podziemnej, wielokrotnie aresztowany. W 1989 przeciwnik rozmów Okrągłego Stołu. Od 1990 w NSZZ "Solidarność" 80, przewodniczący Komisji Zakładowej i Komisji Krajowej. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyżem Semper Fidelis (2009), Medalem "Niezłomnym w Słowie" (2011) oraz Krzyżem Wolności i Solidarności (2015), Medalem "Pro Patria" (2016), Medalem "Pro Bono Poloniae" (2018).

Wejście Policji do mieszkania Ryszarda Majdzika, Bohatera "Solidarności", który dziś mocno zaangażowany jest w protesty przeciwko koalicji rządzącej, to pokazówka polityczna. Po co Policja weszła do mieszkania byłego opozycjonisty z czasów PRL? Chodziło o przejęcie posiadanej przez niego "nieustalonej" broni, w tym pordzewiałej broni po jego ojcu – Bohaterze podziemia poAKowskiego. Warto przy tej okazji przypomnieć, iż stan zdrowia Ryszarda Majdzika jest trudny. Przeszedł 3 zawały i ma rozrusznik serca. Cała akcja ma ewidentny podtekst polityczny. Bez problemu można odnaleźć w sieci zdjęcia osób publicznych z kręgów obecnej koalicji rządzącej fotografujących się na tle posiadanych "ścianek" z bronią historyczną. Czy do każdego z nich zapukają nad ranem funkcjonariusze Policji? Mamy przecież konstytucyjną równość wobec prawa...

My – byli i obecni samorządowcy – reprezentujący różne środowiska patriotyczne, wyrażamy swoją solidarność z ponownie represjonowanym Ryszardem Majdzikiem i wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec stosowania metod i praktyk rodem z PRL w obecnych czasach. Wyrażamy także obawy o możliwe ataki motywowane politycznie na samorządowców, którzy nie są zwolennikami koalicji rządzącej. Wyrażamy także gotowość do ewentualnego poręczenia za Ryszarda Majdzika. Represjonowanemu życzymy wytrwałości, z której jest znany.

(-) Paweł CZYŻ

Radny Rady Powiatu w Gołdapi (2024-2029), Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin

(-) Kazimierz KIEJDO

Burmistrz Pieniężna w latach 2006-2024

(-) Andrzej OSIŃSKI

Radny Rady Powiatu w Gołdapi IV kadencji (2014-2018), Prawo i Sprawiedliwość

(-) Antoni SZCZODRUCH

Radny Rady Miejskiej w Olecku IX kadencji (2024-2029), Prawo i Sprawiedliwość

(-) Mariusz SEKTA

Radny Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach VIII kadencji (2018-2024)

(-) Monika SOCHA-CZYŻ

Radna Sejmiku Województwa Śląskiego V kadencji (2015-2018), Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin

(-) Krzysztof SITKO

Radny Rady Gminy Mucharz (1994-2010)

(-) Maciej BRATKÓW

Radny Rady Miejskiej w Bytomiu IX kadencji (2024-2029), Prawo i Sprawiedliwość

(-) Bogusław ROGALSKI

Radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego II kadencji, europoseł VI kadencji, Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin

(-) Krzysztof KOZIK

Radny Rady Powiatu Chrzanowskiego, poseł na Sejm RP VIII i IX kadencji, Prawo i Sprawiedliwość

(-) Tadeusz MORAWA

Radny Rady Miasta Nowy Targ (2024-2029), Prawo i Sprawiedliwość

(-) Barbara NOWAK

Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego VII kadencji (2024-2029), Prawo i Sprawiedliwość

SAMORZĄDOWCU DOPISZ SIĘ – wyślij SMS lub zadzwoń z danymi na numer 798 297 781, e-mail: [email protected]

Czytaj też:

Policja w domu radnego PiS. Znaleziono broń i amunicję