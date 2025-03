Policja w domu radnego PiS. Znaleziono broń i amunicję

W środę rano funkcjonariusze policji weszli do domu Ryszarda Majdzika w Skawinie niedaleko Krakowa. – Napadli na moje mieszkanie, jak w stanie wojennym – mówił na antenie TV Republika działacz związany z PiS-em. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Wieliczce policjanci szukali broni palnej. – Nasi funkcjonariusze faktycznie weszli do domu pana Majdzika. Było to rutynowe przeszukanie – potwierdziła w rozmowie z Onetem podinsp. Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

– W mediach społecznościowych pojawiły się opublikowane przez Majdzika zdjęcia z bronią. Prokuratura wszczęła postępowanie dotyczące nielegalnego posiadania broni i amunicji. Ujawniono jeden pistolet oraz wiele sztuk amunicji do ostrej broni. Ponadto policjanci znaleźli dwa karabiny, ale nie wiadomo jeszcze, czy są one na ostrą amunicję. Ryszard Majdzik nie posiada zezwolenia na posiadanie broni – wyjaśniła prok. Oliwia Bożek-Michalec z Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Za nielegalne posiadanie broni i amunicji grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

"Jaki to jest perfidny system"

Po akcji służb Majdzik był gościem TV Republika. – To jest jakieś nieporozumienie. (...) Myśleli, że Majdzika wykończą. Mam chore serce, 20 proc. wydolności serca. Jaki to jest perfidny system. Przyczynili się do śmierci pani Barbary Skrzypek. (...) Myśleli, że mnie zastraszą, wykończą, że umrę – grzmiał były działacz opozycji antykomunistycznej.

Poinformował, że w sobotę 22 marca w Krakowie będzie uczestniczyć w proteście "przeciw likwidacji państwa polskiego".

Kim jest Ryszard Majdzik?

Ryszard Majdzik był działaczem opozycji antykomunistycznej w czasach PRL, jednym z liderów "Solidarności" w Małopolsce w latach 80. Po wprowadzeniu stanu wojennego, został internowany w Ośrodkach Odosobnienia w Nowym Wiśniczu, Załężu k. Rzeszowa i Kielcach. Organizował szereg protestów i głodówek. Był wydawcą prasy podziemnej. Wielokrotnie aresztowany.

W 2010 r., z ramienia lokalnego komitetu wyborczego, został po raz pierwszy wybrany na radnego gminy Skawina. W 2014 r., startując z własnego komitetu, uzyskał reelekcję. W 2018 r. kandydował w wyborach samorządowych z komitetu Prawa i Sprawiedliwości. Zdobył mandat, uzyskując 881 głosów, co przełożyło się na najlepszy wynik w okręgu nr 2 i drugi najlepszy wynik w gminie. W wyborach parlamentarnych w 2023 r. bezskutecznie kandydował do Sejmu z listy PiS. W 2024 r. odnowił mandat radnego gminy Skawina. Wszedł w skład komitetu wspierającego kandydaturę Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich.

