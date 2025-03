Posłowie uczcili pamięć Skrzypek. Witek: Co się jeszcze musi zdarzyć?

Na początku środowego posiedzenia Sejmu głos zabrała poseł Elżbieta Witek. W imieniu klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wezwała do odroczenia obrad, zwołania konwentu seniorów i wyznaczenia na przyszły tydzień dodatkowego, nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu, by "przeprowadzić poważną dyskusję na temat stanu praworządności w naszym państwie".

Witek poprosiła o uczczenie minutą ciszy zmarłej w sobotę Barbary Skrzypek, wieloletniej współpracowniczki prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. – Przez ponad 30 lat, jako sumienna, odpowiedzialna urzędniczka, ciężko pracowała dla dobra Rzeczpospolitej – podkreśliła była marszałek Sejmu.

Witek w Sejmie: Proszę nas nie straszyć

– Mamy nie tylko prawo, ale i obowiązek zadawać pytania, dlaczego do tej śmierci doszło, znając jej okoliczności. Tymczasem prokuratura zamiast tę sprawę rzetelnie wyjaśnić, straszy nas pozwami. Proszę nas nie straszyć, my się naprawdę nie boimy. Bez względu na to, jakie mamy plany wobec nas, będziemy pytać o to, jak to się stało, że podczas przesłuchania starszej, schorowanej osoby nie było jej pełnomocnika, nie było protokolanta, kto sporządzał protokół – powiedziała z mównicy sejmowej Elżbieta Witek.

– Nie wiemy, co się zdarzyło za zamkniętymi drzwiami, ale wiemy, że pani Barbara była sama ze swoim strachem, a naprzeciwko niej było trzech upolitycznionych przedstawicieli prokuratury i adwokatury – stwierdziła.

– Patrzę na państwa, znam wielu z was. Pytam: co się jeszcze musi zdarzyć, czy nie ma jednego sprawiedliwego wśród was, kto powie "dość", żeby zatrzymać to zło? Apeluję do wszystkich uczciwych prokuratorów i sędziów: Polska dzisiaj potrzebuje waszej odwagi. Brońcie prawa, brońcie Rzeczpospolitej, w imieniu której codziennie wydajecie wyroki i podejmujecie działania. Żadna władza nie trwa wiecznie – mówiła. – Nie będziemy szukać zemsty, będziemy szukać sprawiedliwości – dodała.

Wniosek formalny klubu PiS o odroczenie posiedzenia został odrzucony. Wcześniej Zbigniew Konwiński z Platformy Obywatelskiej wystąpił z wnioskiem przeciwnym i zwrócił się do polityków PiS. – Państwo od wielu lat potraficie na śmierci robić politykę, robić kampanię wyborczą. To jest niestety bardzo smutne – powiedział. Na sali plenarnej rozległa się wrzawa. Słychać było okrzyki posłów PiS: "hańba!", "jak pan może?!".

Czytaj też:

Bogucki: Okoliczności przesłuchania Barbary Skrzypek to skandal. Trzeba to wyjaśnićCzytaj też:

Sprawa Barbary Skrzypek. Co zeznała przed śmiercią?