Nawrocki: Jak Tusk zainstaluje Trzaskowskiego w Pałacu to puszczą wszystkie hamulce

Popierany przez PiS kandydat na prezydenta wystąpił w piątek w Iławie. Część przemówienia poświęcił kwestiom bezpieczeństwa i obronności. Mówił również o potrzebie odrzucenia Zielonego Ładu, powstrzymania imigrantów. Zaznaczył, że najpierw trzeba przywrócić praworządność, a wówczas będzie można przywrócić normalność. Nawrocki mówił też o kwestiach związanych z wymiarem sprawiedliwości. W tym kontekście nawiązał do śmierci Barbary Skrzypek, na którą zdaniem PiS mogło wpłynąć przesłuchanie prok. Ewy Wrzosek przeprowadzone bez udziału pełnomocnika świadka.

Nawrocki mocno o stanie praworządności

– Musimy mówić, jaki jest obecny stan w dzisiejszej Polsce i co wydarzyło się w ostatnich dniach. Ś.p. Barbara Skrzypek zapłaciła największą cenę za to, co dzieje się dziś w Polsce. Za to, że praworządność w Polsce jest łamana. Za to, że nie obowiązują w Polsce uchwały Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego. Że uchwały stają się ustawami, a prokuratura została przejęta przez rząd i partię polityczną niezgodnie z prawem – kontynuował kandydat PiS.

– 66-letnia kobieta, emerytka o słabym zdrowiu, nie miała możliwości skorzystania ze swojego pełnomocnika, podczas gdy z drugiej strony stołu siedziało trzech prawników, w tym jedna pani prokurator Ewa Wrzosek, którą trudno nazwać prokuratorem. Bo jest radykalnym, wulgarnym i zdeklarowanym publicznie politykiem – powiedział szef IPN.

Tusk "zainstaluje Trzaskowskiego"? "Puszczą wszelkie hamulce"

– My się wszyscy uśmiechamy, radujemy, cieszymy, ale nie dlatego, że żyjemy w uśmiechniętej Polsce. Tylko uśmiechamy się, bo mamy w sercu nadzieję, że w Polsce coś się zmieni. Że w Polsce zmieni się system drożyny, zmieni się to, do czego doprowadził obecny rząd Donalda Tuska. I Polska wróci na tory normalności, rozwoju, bezpieczeństwa i głębokiej świadomości, gdzie interes naszego bezpieczeństwa jest, a gdzie nie jest – mówił Karol Nawrocki. – [...] Jeśli Trzaskowski zostanie prezydentem, to za tą dzisiejszą Polską, mimo że jest w niej łamana praworządność, mimo tego do czego dochodzi w ostatnich dniach, to jeszcze choć trudno w to uwierzyć, będziemy tęsknic. Bo jak Donald Tusk zainstaluje Rafała Trzaskowskiego w Pałacu Prezydenckim to puszczą wszystkie hamulce. Dlatego właśnie wspólnie musimy wygrać. My, obywatelki i obywatele – dodał.

