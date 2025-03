Karol Nawrocki o rezolucji PE i Białej Księdze UE

Po rozmowie popierany przez PiS kandydat na prezydenta mówił o kwestiach związanych z bezpieczeństwem Polski i Europy.

Nawrocki oznajmił, że rozmowa z Meloni dotykała niepokojących tendencji centralizacyjnych Unii Europejskiej, które pojawiają się wbrew traktatom. Polityk zaznaczył, że są to tendencje, które niepokoją i Polaków i Włochów – Odnosiliśmy się także do kwestii bezpieczeństwa, które jest dzisiaj najważniejsze – powiedział Nawrocki na konferencji prasowej.

Nawrocki rozmawiał z Meloni

– Bardzo chciałbym, aby to Polska była liderem relacji Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi, gdy zostanę prezydentem, w tym kierunku będę postrzegał rolę Polski w Unii Europejskiej, jestem w związku z tym głęboko zaniepokojony, że Donald Tusk nie wykorzystuje momentu, w którym Polska sprawuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej – ocenił kandydat w wyścigu prezydenckim.

– Z przekazów publicznych wiemy, że pani premier Meloni taki szczyt Unia Europejska-Stany Zjednoczone chciała zorganizować w Rzymie. Jak mówię, chciałbym, by taki szczyt odbył się w Warszawie, natomiast biorąc pod uwagę bezpieczeństwo wszystkich krajów Unii Europejskiej, uznaję, że taki szczyt powinien się odbyć – kontynuował. – Jeśli premier Meloni będzie wypełniała europejską lukę po tym, co robi premier Donald Tusk, nie wykorzystując ważnej szansy, to oczywiście będzie to dobre dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej – kontynuował.

Nawrocki: Rezolucja PE szkodliwa

Nawrocki mówił również o głośnej rezolucji PE, której nie poparli europosłowie PiS i Konfederacji.

– Parlament Europejski i europosłowie żyją oczywiście kwestią białej księgi bezpieczeństwa […] presja ma sens, więc dziękuję europarlamentarzystkom i europarlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości, konserwatywnej strony Parlamentu Europejskiego za reakcję wobec rezolucji na temat rozwoju bezpieczeństwa Unii Europejskiej – powiedział.

Karol Nawrocki pozytywnie ocenił sprzeciw europosłów PiS wobec rezolucji. – Presja ma sens, bowiem ta rezolucja była szkodliwa dla państwa polskiego. Oddawanie kompetencji bezpieczeństwa Unii Europejskiej w momencie, gdy Unia Europejska jest i w tożsamościowym chaosie i w ekonomicznym chaosie byłoby niedobre dla państwa polskiego – kontynuował.

– O Białej Księdze dotyczącej bezpieczeństwa możemy mówić już w nieco inny sposób [niż o rezolucji], tzn. jest w niej wiele zagrożeń […] ale Biała Księga jest o tyle przełomem, że po wielu latach Unia Europejska dostrzegła najważniejsze zagrożenie, czyli Federację Rosyjską – powiedział kandydat PiS na prezydenta.

– Ona nie jest dokumentem wykonawczym, dopiero kolejne decyzje wykonawcze w odniesieniu do Białej Księgi […] będą właściwie stanowić o istocie bezpieczeństwa państwa polskiego i w tym kontekście najważniejsze jest, aby w ramach tej strategii nie ucierpiał polski przemysł zbrojeniowy – zaznaczył Nawrocki.

Tarcza Wschód jednym z elementów. Artykułów jest 78

Przypomnijmy, że Parlament Europejski przegłosował w środę poprawki do rezolucji o Białej Księdze w sprawie przyszłości europejskiej obrony. W jej ramach wyróżniono bardzo ważną dla Polski poprawkę uznającą Tarczę Wschód za projekt flagowy dla wspólnego bezpieczeństwa UE. Rezolucja zawiera jednak cały szereg daleko idących zapisów dotyczących przekazania kompetencji państw narodowych w zakresie obronności Komisji Europejskiej. Rezolucja nie stanowi oczywiście aktu prawnego, a wyrażenie woli politycznej, wskazującej jednak w jakim kierunku będą zmierzały rozwiązania legislacyjne. W polskiej przestrzeni publicznej wybuchła polityczna awantura, ponieważ PiS i Konfederacji nie poparły całości rezolucji.

Rezolucja liczy 78 artykułów oraz 21 punktów preambuły. O Tarczy Wschód jest mowa w jednym.

