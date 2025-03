Nawrocki pewny udziału w II turze. "Pokonam Trzaskowskiego"

Z sondażu IBRiS dla Polsat News wynika, że liderem wyścigu prezydenckiego niezmiennie pozostaje Rafał Trzaskowski. Coraz ciekawiej robi się natomiast za plecami kandydata Koalicji Obywatelskiej. Drugi w zestawieniu jest, popierany przez PiS, Karol Nawrocki, który rywalizuje ze Sławomirem Mentzenem z Konfederacji. W marcu był już sondaż, według którego to Mentzen pojawiłby się w drugiej turze. Reszta stawki najprawdopodobniej nie będzie się liczyć w walce o finałowe starcie. Czwartą pozycję utrzymuje marszałek Sejmu Szymon Hołownia, ale przepaść pomiędzy pierwszą trójką a resztą kandydatów jest ogromna.

Liczy się trzech kandydatów. W tej stawce jest Nawrocki

Gdyby wybory prezydenckie odbyły się w najbliższą niedzielę, na pierwszym miejscu na podium znalazłby się Rafał Trzaskowski z wynikiem 36,4 proc. Za nim jest Karol Nawrocki, na którego głosować chce 25,9 proc. respondentów. Podium zamyka Sławomir Mentzen z wynikiem na poziomie 18,1 proc. Oznacza to, że różnica między kandydatem popieranym przez PiS a kandydatem Konfederacji zmalała o 3 pkt proc. w porównaniu z poprzednim sondażem.

Na czwartym miejscu uplasował się marszałek Sejmu Szymon Hołownia z poparciem 5,4 proc. ankietowanych. Piątą pozycję zajęła kandydatka Nowej Lewicy Magdalena Biejat, którą wskazało 2,6 proc. respondentów.

Dalej w zestawieniu pojawia się: kandydat Razem Adrian Zandberg (2,5 proc.), niezależny kandydat Krzysztof Stanowski (2,2 proc.) i kandydat Wolnych Republikanów Marek Jakubiak (0,9 proc.). Listę zamyka kandydat Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun z poparciem wynoszącym 0,5 proc.

Nawrocki: Nie ma żadnych obaw

Kandydat PiS jest przekonany, ze to właśnie on zmierzy się w II turze wyborów prezydenckich z Rafałem Trzaskowskim.

– Nie ma żadnych obaw o to, że dostanę się do II tury i pokonam Rafała Trzaskowskiego, żyjemy w nieco innych rzeczywistościach, myślę, że najlepszych sondażem jest to, że wczoraj złożyłem milion 300 tysięcy podpisów – powiedział Karol Nawrocki podczas konferencji prasowej.

– Te sondaże, które pokazują, że Karol Nawrocki będzie w II turze, są dominujące. Tutaj naprawdę nie ma żadnej trwogi o to jak to się skończy. Ja zamierzam te wybory prezydenckie wygrać, pokonać Rafała Trzaskowskiego, który w tych wszystkich sondażach jest niemal noszony na rękach, rzeczywistość będzie inna, proszę mi zaufać – zaznaczył.

Sprawa śmierci Barbary Skrzypek

Karol Nawrocki odniósł się również do sprawy śmierci Barbary Skrzypek, wieloletniej współpracownicy prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

– Pan premier Donald Tusk doprowadził do sytuacji, że dzisiaj prokuratura państwa polskiego jest przybudówką partii politycznej premiera Donalda Tuska. Budzi to oczywiście protest wielu porządnych prokuratorów państwa polskiego. Ja sam jestem pracodawcą 100 prokuratorów w komisji ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu, niestety to do czego dziś dopuścił się polski rząd, na czele z Donaldem Tuskiem jest złamaniem pewnej społecznej umowy i normalnego państwa polskiego – powiedział prezes IPN.

Padły też słowa o prezydencie Warszawy.

– W tym kontekście zgadzam się z panem prezydentem, a milczenie Donalda Tuska i mojego głównego kontrkandydata Rafała Trzaskowskiego w tej strasznej sprawie jest równie wymowne – podkreślił Nawrocki.

Czytaj też:

Rekordowy deficyt w lutym. Nawrocki: Rząd prowadzi nas do katastrofyCzytaj też:

Trzaskowski prezydentem? Poseł PiS o czarnym scenariuszu, w tle USA