Rekordowy deficyt w lutym. Nawrocki: Rząd prowadzi nas do katastrofy

Nawrocki zamieścił grafikę, która prezentuje wyniki budżetowe po pierwszych dwóch miesiącach roku. W rozliczeniu uwzględniono wyniki za ostatnie 10 lat. Trzy najwyższe wyniki przypadają na rządy Platformy Obywatelskiej. W 2024 roku było 7,84 mld zł w roku 2015 11,33 mld, a najwyższy, rekordowy wynik padł w bieżącym roku – 36,3 mld. Dla porównania najwyższy deficyt w tym okresie za rządów PiS wyniósł 3,3 mld i przypadł on na 2020 roku.

Nawrocki ocenia, że ta polityka będzie miała katastrofalne skutki i konieczna jest radykalna zmiana.

"Rząd Donalda Tuska prowadzi nas do katastrofy i bije kolejne niechlubne rekordy. Mamy ponad 36 miliardów deficytu po dwóch miesiącach 2025 roku! Miały być niższe ceny w sklepach i więcej pieniędzy w portfelach, jest fala podwyżek czynszów i budżetowa katastrofa państwa. Razem musimy to zmienić" – napisał Nawrocki w mediach społecznościowych.

Czeka nas wzrost inflacji

Średnioroczna inflacja w 2025 r. będzie prawdopodobnie wyższa niż w 2024 r., wskazywał niedawno prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński. Poinformował, że według nowej projekcji NBP, inflacja przejściowo obniży się do powyżej 4 proc. r/r w III kw. br., zaś pod koniec roku wyniesie ok. 5 proc. r/r.

– W pierwszej połowie roku inflacja ma przekraczać – podobnie jak w styczniu 5 proc. Według aktualnej projekcji, […] w III kwartale inflacja co prawda spadnie do nieco ponad 4proc., ale wynikać to będzie prawie wyłącznie z efektów statystycznych, związanych z podwyżką cen energii w lipcu ub.r. – dodał szef banku centralnego.

Inflacja HICP w Polsce wyniosła 4,3 proc. r/r w lutym wg fin. danych – informuje Eurostat. To niemal dwa razy więcej niż w strefie euro.





