Eurostat podał nowe dane. Polska z dwa razy większą inflacją niż strefa euro

Inflacja HICP w Polsce wyniosła 4,3 proc. r/r w lutym 2025 r. według wstępnych danych wobec 4,3 proc. r/r inflacji miesiąc wcześniej, szacuje unijny urząd statystyczny Eurostat. W ujęciu miesięcznym wskaźnik wzrósł o 0,3 proc.

Jak podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) inflacja konsumencka wyniosła 4,9 proc. w ujęciu rocznym w lutym 2025 r. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,3 proc.

Inflacja w strefie euro

Tymczasem Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 2,3 proc. r/r w lutym 2025 r. wobec 2,5 proc. r/r miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat, prezentując finalne dane. W ujęciu miesięcznym wskaźnik wzrósł o 0,4 proc.

"W lutym 2025 r. największy wkład w roczną stopę inflacji w strefie euro miały usługi (+1,66 punktu procentowego), a następnie żywność, alkohol i tytoń (+0,52 punktu procentowego), towary przemysłowe nieenergetyczne (+0,14 punktu procentowego) i energia (+0,01 punktu procentowego)" – czytamy w komunikacie.

W całej UE inflacja HICP wyniosła w lutym 2,7 proc. r/r wobec 2,8 proc. r/r w poprzednim miesiącu.

"Najniższe roczne wskaźniki odnotowano we Francji (0,9 proc.), Irlandii (1,4 proc.) i Finlandii (1,5 proc.). Najwyższe roczne stopy odnotowano na Węgrzech (5,7 proc.), w Rumunii (5,2 proc.) i Estonii (5,1 proc.). W porównaniu ze styczniem 2025 r. roczna inflacja spadła w czternastu państwach członkowskich, w sześciu pozostała stabilna, a w siedmiu wzrosła" – czytamy dalej.

Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 2,4 proc. r/r.

Czeka nas wzrost inflacji

Średnioroczna inflacja w 2025 r. będzie prawdopodobnie wyższa niż w 2024 r., wskazywał niedawno prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński. Poinformował, że według nowej projekcji NBP, inflacja przejściowo obniży się do powyżej 4 proc. r/r w III kw. br., zaś pod koniec roku wyniesie ok. 5 proc. r/r.

– W pierwszej połowie roku inflacja ma przekraczać – podobnie jak w styczniu 5 proc. Według aktualnej projekcji, […] w III kwartale inflacja co prawda spadnie do nieco ponad 4proc., ale wynikać to będzie prawie wyłącznie z efektów statystycznych, związanych z podwyżką cen energii w lipcu ub.r. – dodał szef banku centralnego.

