Ameryce grozi krach? Pierwsza taka sytuacja od 32 lat

Nastroje społeczeństwa są badane ze względu na decyzję, jaką musi podjąć bank centralny Fed ws. stóp procentowych. Opinia Amerykanów jest brana pod uwagę jako jedna z najważniejszych przesłanek.

Amerykanie oczekują najgorszego. Co to oznacza?

Jak podaje Interia.pl, takiego skoku oczekiwań inflacyjnych jak w marcu nie było w Ameryce od 1993 roku, czyli od 32 lat.

"Respondenci w ostatnich badaniach Uniwersytetu Michigan wskazali, że inflacja w długim okresie wzrośnie do 3,9 proc. Już w lutym i tak nastąpił silny skok inflacyjnych oczekiwań długoterminowych; z badań wynikła inflacja na poziomie 3,5 proc. wobec 3,2 proc. w styczniu" – czytamy.

Co to oznacza w praktyce? Amerykański bank centralny musi rozważyć, czy oczekiwania inflacyjne konsumentów nie wymknęły mu się już spod kontroli.

Zwolennicy Trumpa zaczęli obawiać się inflacji

Według badań Uniwersytety Michigan, oczekiwania inflacyjne mocno wzrosły jeszcze w lutym. Co ciekawe, zmiana nastąpiła we wszystkich grupach wiekowych, dochodowych czy majątkowych, z tym że pesymizm przejawiali wyborcy Partii Demokratycznej i respondenci, którzy nie opowiadali się po żadnej ze stron politycznego sporu.

Wzrostu inflacji nie spodziewali się wówczas zwolennicy Partii Republikańskiej i prezydenta USA Donalda Trumpa. W marcu i oni zaczęli przejawiać pesymizm w tej kwestii.

– Oczekiwania inflacyjne na przyszły rok wzrosły z 4,3 proc. w zeszłym miesiącu do 4,9 proc. w tym miesiącu, co jest najwyższym odczytem od listopada 2022 roku i oznacza trzy kolejne miesiące niezwykle dużych wzrostów o 0,5 punktu procentowego lub więcej. Wzrost w tym miesiącu zaobserwowano we wszystkich trzech przynależnościach politycznych – tak badania podsumowała Joanne Hsu, dyrektorka ds. badań konsumenckich.

