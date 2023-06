Wyraźny spadek inflacji w USA

Zgodnie z prognozami większości ekonomistów, inflacja w USA spadła do poziomu 4 procent w relacji rocznej, co było zgodne z oczekiwaniami analityków. W kwietniu wskaźnik inflacji w skali rok do roku wynosił 4,9 proc.

W maju odnotowano również spadek inflacji bazowej, która wyniosła 5,3 procent. Te spadki wskazują, że amerykański bank centralny zbliża się coraz bardziej do osiągnięcia celu inflacyjnego.

Inflacja w USA – 4 proc.

W środę odbędzie się posiedzenie amerykańskiego banku centralnego. Większość ekonomistów jest zdania, że nie należy spodziewać się żadnych działań związanych z podwyżką czy obniżką stóp procentowych.

Analitycy mBanku w swoim komentarzu na Twitterze piszą: „Nie ma tu nic, co pchnęłoby jutro FED do reakcji stopami. Podwyżka wyparuje z oczekiwań”.

Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB ocenił, że to raczej za mało, aby przekonać FED do podwyżki jutro, ale wystarczająco, aby sugerować podwyżkę w lipcu.

Obniżka inflacji w maju to już 11. spadek z rzędu. W kwietniu inflacja wynosiła 4,9 proc. W marcu było to 5 proc., a w lutym 6 proc.

Cykl podwyżek stóp procentowych

W maju FED podniósł stopy procentowe o 25 pkt bazowych. Bank centralny USA zasygnalizował jednocześnie, że dalszych podwyżek na razie nie będzie.

Decyzja była dziesiątą z kolei podwyżką, w trwającym już ponad rok cyklu zacieśniania polityki monetarnej. Od marca 2022 r. FED podniósł główną stopę procentową łącznie o 500 punktów bazowych, co oznacza najwyższy poziom stóp w USA od 2007 roku. Obecnie stopy proc. w USA są w przedziale 5-5,25 proc. To najwyższy poziom od 16 lat.

Czytaj też:

Amerykańscy giganci finansowi korygują swoje prognozy dla gospodarki ChinCzytaj też:

Wpływ 800+ na PKB i inflację. Szefowa MF podała prognozy