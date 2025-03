UE ogłasza nowy program o wartości 150 mld euro. Ukraina została partnerem

Komisja Europejska przedstawiła szczegóły nowej inicjatywy obronnej UE SAFE, w ramach której państwa członkowskie będą miały dostęp do pożyczek o wartości 150 miliardów euro. Pieniądze powinny zostać wykorzystane przede wszystkim na komponenty broni produkowane w Unii Europejskiej i na Ukrainie. Poinformowała o tym Wysoka Przedstawiciel Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Kaia Kallas, cytowana przez Radio Svoboda.

– Mamy wiele do nauczenia się z doświadczeń ukraińskiego pola bitwy. Musimy być w stanie rozwijać systemy obronne dla Ukrainy, a także wspólnie z nią – zauważyła. Kallas podkreśliła, że inicjatywa Komisji Europejskiej dotycząca obronności uwzględnia również niedawne nowe propozycje dotyczące wsparcia dla Ukrainy.

Broń dla UE i Ukrainy

Program zakłada w szczególności zakup dodatkowej amunicji, co najmniej dwa miliony sztuk rocznie, a także inwestycje w obronę powietrzną i produkcję dronów oraz szkolenie i wyposażenie ukraińskich brygad. Obejmuje on również bezpośrednie wsparcie dla ukraińskiego przemysłu obronnego, a także rozszerzony dostęp do usług kosmicznych. Nowy instrument SAFE zaproponowany przez Komisję Europejską wesprze te ambicje.

Radio Svoboda przypomniało, że projekt komunikatu ze szczytu przywódców UE, który odbędzie się 20 marca w Brukseli, przewiduje, że Unia Europejska będzie kontynuować pomoc finansową i wojskową dla Ukrainy. Państwa UE popierają również niepodległość, suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy w ramach jej międzynarodowo uznanych granic i nalegają, aby Federacja Rosyjska wykazała "prawdziwą wolę polityczną zakończenia wojny”.

Wysocy rangą urzędnicy ze Szwecji, Finlandii, Danii, Łotwy, Litwy i Estonii wezwali Brukselę do opracowania "konkretnych propozycji dotyczących tego, jak zdecydowanie przyspieszyć proces akcesji Ukrainy do UE”.

Czytaj też:

Trump rozmawia z Zełenskim. Co ustalą?Czytaj też:

Putin po rozmowie z Trumpem grozi zajęciem trzeciego największego miasta na Ukrainie