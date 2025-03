"Niech Polacy się dowiedzą". Awantura w Sejmie po słowach Mentzena

– W zeszłym tygodniu Parlament Europejski przegłosował rewolucję w sprawie obronności Unii Europejskiej. Wbrew kłamstwom uśmiechniętej koalicji nie dotyczyła ona Tarczy Wschód – dotyczyła tego tylko jedna poprawka, która zresztą poparliśmy. Niech świat się dowie, niech Polacy się dowiedzą, za czym głosowaliście – mówił

Głosowaliście za tym, żeby co roku przekazywać Ukrainie ponad 8 mld zł. Za te pieniądze można by wszystkich emerytów zwolnić z podatku dochodowego. Przekazaliście decyzyjność w sprawie obrony Europy z Polski do Brukseli, pozbawiając Polskę prawa weta – mówił poseł Konfederacji, podczas gdy na sali słychać było okrzyki: "Hańba!".

Dalej mówił o przekazaniu Komisji Europejskiej zamówień w zbrojeniówce. – Jak myślicie, które firmy będą te zamówienia realizowały? Francuskie i niemieckie. Jak poprzednio Unia przekazała na amunicję 500 mln euro, do Polski trafiło 2 mln, pół procent. I teraz będzie tak samo. I na to wszystko wspólny unijny dług. I na to wszystko wy się zgodziliście – powiedział Mentzen do przedstawicieli obozu rządzącego.

– Jeżeli nie chcecie rządzić Polską i odpowiadać za polską obronność, to się podajcie do dymisji, a nie przekazujecie to Berlinowi – zakończył.