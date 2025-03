"Kolejny rządowy niewypał". Tusk i Kosiniak-Kamysz nie realizują obietnicy

Gazeta podkreśla, że choć w ostatnich miesiącach rząd Donalda Tuska zapowiedział, że przeznaczy 7 mld zł na inwestycje w państwową zbrojeniówkę, a premier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz na każdym kroku podkreślają zagrożenie ze Wschodu, to do dziś nie powstał międzyresortowy zespół ds. opracowania strategii dla państwowego sektora obronnego.

Rząd się nie spieszy. Zbrojeniowego zespołu nadal brak

Jego powstanie jeszcze w listopadzie 2024 r. zapowiadał wiceminister aktywów państwowych Marcin Kulasek. Do udziału w pracach zostały też zaproszone Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Według "Rz" resort rozwoju i technologii twierdzi, że trwają prace nad dokumentem powołującym zespół i że ze względu na sytuację międzynarodową będą one intensywne, "tak by możliwe było jak najszybsze przygotowanie i przyjęcie dokumentu".

"Trudno jednoznacznie przesądzić, skąd wynika ta opieszałość i to, że tego zespołu jeszcze nie ma. Zapewne wpływ miało to, że odpowiedzialny za zbrojeniówkę w MAP minister Kulasek przeszedł do Ministerstwa Nauki, a jego miejsca zajął Konrad Gołota, który wcześniej się zbrojeniówką nie zajmował" – odnotowuje dziennik.

Tusk i Kosiniak-Kamysz powtarzają, że Polska musi się zbroić

W ocenie "Rz" brak utworzenia zapowiadanego zespołu ds. strategii i konkretnego planu na zbrojeniówkę dziwi z co najmniej dwóch powodów.

"Po pierwsze, zarówno premier Donald Tusk, jak i wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz na każdym kroku przypominają o zagrożeniu ze Wschodu i o tym, że powinniśmy stawiać na przemysł zbrojeniowy. (...) Po drugie, państwo polskie w ostatnich miesiącach zdecydowało o dofinansowaniu zbrojeniówki w najbliższych latach kwotą ok. 7 mld zł" – czytamy w artykule zatytułowanym: "Kolejny rządowy niewypał w zbrojeniówce".

