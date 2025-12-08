Nieoficjalnie: Prezes PGE odwołany ze stanowiska

Dariusz Marzec został powołany na stanowisko prezesa Polskiej Grupy Energetycznej w marcu 2024 r. Teraz żegna się z zajmowanym stanowiskiem. Informację o jego odwołaniu miały potwierdzić trzy niezależne źródła. Wraz z Marcem ze stanowiska odwołany został również wiceprezes ds. operacyjnych Maciej Górski.

Przypomnijmy, że Dariusz Marzec ma doświadczenie zarówno w polityce, jak i zarządzaniu. W rządzie Marka Belki był wiceministrem Skarbu Państwa, a w latach 2013-2016 był w PGE wiceprezesem ds. rozwoju (posadę objął za rządów koalicji PO-PSL). PiS zwolniło Marca, który trafił później do zarządu Tramwajów Warszawskich.

Media spekulują, co może być przyczyną dymisji prezesa. Przypominają, że do września obecnego roku PGE zanotowało 6,6 mld złotych straty.

Grupa PGE wytwarza 41 proc. produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18 proc. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10 proc. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25 proc, a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33 proc. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Szef PGE a ceny prądy

Podczas jednego z wywiadów Marzec został zapytany o rosnące ceny prądu. Ówczesny prezes PGE zaskoczył swoją odpowiedzią, bowiem stwierdził, że wcale one nie rosną.

– Ciekawe badanie zrobiła nasza spółka PGE Obrót. Pracownicy zadzwonili do 900 klientów, którzy cenę energii mają zamrożoną, pytając, czy energia drożeje. I większość powiedziała, że drożeje. Mimo że nie drożała. W domach jest coraz więcej urządzeń elektrycznych. Po prostu zużywamy więcej prądu, stąd może się brać wrażenie, że rachunki są coraz wyższe – powiedział.

