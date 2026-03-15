Ecovacs Winbot W3 Omni

Kwadratowe roboty z serii Winbot myją szyby na świecie już od roku 2011. Mimo to najnowszy model – Winbot W3 OMNI – stał się jednym z hitów tegorocznych targów technologicznych MWC w Barcelonie. Najnowsza wersja tego robota została bowiem wyposażona w minipralkę z technologią Vortex Wash, będącą jednocześnie stacją dokującą dla robota. Z zewnątrz przypomina ona klasyczną pralkę bębnową w miniaturowej postaci. Stacjopralka jest uzbrojona w 16 wysokociśnieniowych dysz i cztery tarcze szorujące, które obracają się z prędkością 200 obrotów na minutę. Dzięki temu potrafi szybko wyprać nawet mocno zabrudzone, wymienne mopy do mycia szyb. Mycie standardowe trwa minutę, a intensywne półtorej minuty.