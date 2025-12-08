Kolejny incydent przy torach kolejowych. Służby zatrzymały obcokrajowców

Do zatrzymania Brazylijczyków doszło 3 grudnia w okolicy torów kolejowych niedaleko Przemyśla.

– Osoby zostały przesłuchane i nie przedstawiono im na chwilę obecną jeszcze zarzutów. Śledztwo jest prowadzone w kierunku szpiegostwa, działania na rzecz obcego wywiadu – poinformowała prokurator Marta Pętkowska, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.

Przekazała, że „doszło do siłowego wkroczenia do mieszkania zajmowanego przez te osoby”. – Zabezpieczono różne przedmioty, w tym urządzenia elektroniczne – dodała.

Prokurator zauważyła, że istotną rolę w zatrzymaniu odegrał jeden z mieszkańców okolic Przemyśla, który zauważył podejrzane zachowanie i zgłosił je służbom. – Śledztwo jest w toku i na ten moment nie udzielamy innych informacji – dodała.

Prokuratura Okręgowa w Przemyślu podkreśla, że zatrzymani Brazylijczycy po przesłuchaniu zostali wypuszczeni na wolność. Na terenie Przemyśla mieli przebywać od listopada.

Akty dywersji na polskiej kolei

15 i 16 listopada na trasie Warszawa – Dorohusk doszło do dwóch aktów dywersji. W Mice (woj. mazowieckie, pow. garwoliński) eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. Natomiast niedaleko stacji kolejowej Gołąb (woj. lubelskie, pow. puławski) pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

Premier Donald Tusk poinformował 18 listopada w Sejmie, że za sabotażem na torach stoi dwóch Ukraińców współpracujących z rosyjskim wywiadem. Jeden z podejrzanych to obywatel Ukrainy skazany przez sąd we Lwowie za akty dywersji. Drugi to mieszkaniec Donbasu, pracownik miejscowej prokuratury. Sprawcy tuż po aktach dywersji uciekli na Białoruś, opuszczając terytorium Polski przez przejście graniczne w Terespolu.

Prokuratura postawiła 39-letniemu Ołeksandrowi Kononowowi i 41-letniemu Jewhenijowi Iwanowowi zarzuty dokonania aktów dywersji o charakterze terrorystycznym na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Za ten czyn grozi dożywocie.

