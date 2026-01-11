Kraj
  • Piotr GociekAutor:Piotr Gociek

Norman Podhoretz

Dodano: 
Amerykański publicysta Norman Podhoretz
Amerykański publicysta Norman Podhoretz Źródło: PAP / Andrzej Rybczyński
POŻEGNANIE W przedświątecznym zamieszaniu początkowo umknęła mi ta informacja – 16 grudnia zmarł Norman Podhoretz, jeden z najbardziej wpływowych neokonserwatystów amerykańskich.

Zapisuję te kilka zdań, bo zdumiony jestem faktem, jak niewielu w Polsce odnotowało jego odejście – dosłownie pojedyncze osoby w mediach społecznościowych, jak choćby Sławomir Cenckiewicz czy prof. Wojciech Polak.

Domagam się zatem pamięci o Podhoretzu. Dlaczego czynię to w rubryce o książkach?

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

